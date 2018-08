Publicada el 13/08/2018 a las 06:00 Actualizada el 12/08/2018 a las 15:31

______________________



Antonio García Gómez es socio de info Libre

De piel, de vísceras, de casquería al detalle o al por mayor. Da lo mismo si al final “el mono habla inglés”.Hace un tiempo, un dirigente del PP –por cierto, muy venido a menos– sugirió que tal vez todo fuera “cuestión de piel”, como un, para entender y hacerse comprender. Todo con mucho énfasis y mayor bondad y compasión.Parece que todo aquello quedó en “agua de borrajas”.Tal vez no convenga, por reiterativo, volver al personaje en boga. El nuevo líder del partido de ¿la ultraderecha, del centroderecha? tan adaptable él a una sonrisa de lado a lado, una explicación que no aclare nada y un apretón de manos que te deje helado…Y es que uno no puede por menos que haberse visto recorrido por un, no sé si con “un desgarro emocional muy interno” o un cálculo mimetizado de estadismo al uso, por la cuenta que va haciendo su equipo ¿de campaña?De modo que donde dijo que"millones de africanos" a punto de asaltar Europa, ahora toma impulso para seguir abrazado al discurso y a la estrategia de los bajos instintos,más inhumana.Porque no se entiende la mentira y menos la insidia contra los otros, contra los desfavorecidos, los pobres, ensalzando el cobarde mensaje de que. Mientras, se conoce que desde 2013y pagan menos impuestos por Sociedades que nunca.Por eso se asusta, se avisa y se atemoriza. Porque no es que el reparto sea imposible, es que queda tan poco que repartir que…, incluso dando a entender que "millones de africanos" hayan decidido quitarnos ese pequeño botín.Desde la amoralidad más descarada, estrechando manos y perorando avisos, aguzando el miedo y la insolidaridad, con el descaro y el desparpajo de quien no utiliza ni “la piel, ni el corazón”. ¿Para qué si el mensaje y la consigna ya están repartidas? Y qué buenos vasallos.Mientras, los parias, los pobres, los que creen que su patrimonio, pequeño, les salvará del zarpazo del mundo que viene, acechando cruel, capaz de instaurar la plena desigualdad, cuando en nuestro paíscon mando en plaza.