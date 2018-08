Reivindicación de la especie humana

Estas reflexiones son posibles gracias a mi pertenencia a la especie humana. Se podrá objetar que precisamentereflexiones son debidas a algo más que a ser un miembro de una subespecie de Homo sapiens (Homo sapiens sapiens) y, en efecto, también deben considerarse algunas circunstancias adicionales, quizás la más importante de las cuales sea mi educación. Lo que en todo caso no deja de ser cierto es que con el acervo tanto génico como cultural que compartimos todos los humanos, cualquier persona con mi educación es capaz de reflexionar aproximadamente como yo lo hago; Einstein lo expresa mejor que yo: Everybody is a genius; but if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid. (Todo el mundo es un genio; pero si a un pez se le evalúa por su habilidad para subir árboles, entonces vivirá toda su vida creyendo que es un estúpido).Esta capacidad nuestra de reflexionarpero, en ningún caso, ni todos son positivos ni todos son negativos. Mi reivindicación consiste en tratar de equilibrar el maremágnum de aspectos negativos que percibo existe en una parte importante de gentes de esta sociedad.En primer lugar, la teoría del equilibrio puntuado sobre la evolución de las especies biológicas (Eldredge y Gould, 1972) puede ayudar a entender, y suponer un consuelo, que los tiempos geológicos poco tienen que ver con nuestra percepción del tiempo, es decir, que lo que nos parece inmutable, en realidad, visto con la perspectiva suficiente, no lo es; aunque imperceptiblemente, los cambios se van acumulando en el tiempoLo que traducido en términos sociales puede indicar que los tiempos neoliberales darán lugar –no me pregunten en cuánto tiempo– a otra especie de sociedad más equilibrada, entre sus miembros y con el medio ambiente que la acoge.En segundo lugar, tengo la percepción de que los aspectos negativos que la reflexión humana transmite son una consecuencia del aprendizaje al que se somete al ciudadano. No creo sea necesario citar a autor alguno para apoyar la afirmación de que los seres humanos se desarrollan conformes a un ambiente, de tal forma que dos gemelos criados en diversos ambientes producen personalidades distintas. En este sentido, seguramente es de resaltar que, hoy en día, la información que más se vende es la concerniente a los aspectos más escabrosos de la naturaleza humana. De esta forma, televisión y periódicos generalistas se han convertido en elque, en todo caso y desafortunadamente, se desarrolla en detrimento de la lectura sosegada de aquellos libros o informes objetivos que, seleccionados pertinentemente, nos aportan una visión global de dicha naturaleza humana.Sin acudir a ejemplos más o menos sofisticados, resulta sorprendente pensar que la pantalla del pc que usamos para escribir es un máquina binaria, es decir, construida sobre una lógica con solo dos símbolos, sí- no, 1-0, on-off, o como se quiera expresar. Con igual agradable sorpresa probablemente que la de ver comose eleva en el aire y permite transportarnos a considerables distancias en tiempo relativamente corto. Pero no sólo cabe citar logros de naturaleza científico-técnica, ¿o es que acaso no produce cierta turbación fascinante pensar en la mente que es capaz de escribir El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha o que es capaz de componer Air on the G string (BWV 1068) o el Adagio de Serenade no. 10 (KV 361/370a)? Y en el campo de la abstracción más refinada ¿qué puede decirse si no con admiración de una mente como la de G. Cantor (1845-1918), de quien D. Hilbert (1862-1943), probablemente el matemático más influyente el siglo XX, dijo que había descubierto un paraíso, el de los diferentes tipos de infinito, del que nadie podría expulsarnos?En tercer lugar, ¿cómoante la idea de que cualquier forma de vida orgánica es el resultado de la intersección de eventos de baja probabilidad (Alice Roberts, 2014)?Significa esto que somos seres excepcionales en relación a lo que debería. Seres excepcionales que precisamente debería hacernos tener muy presente la gozosa inseguridad que ello pone de manifiesto, y su levedad. ¿O acaso no quiere decir otra cosa el saber que la extinción del animal dominador en este planeta durante los períodos Jurásico-Cretácico (135 millones de años), el dinosaurio, se debió al impacto de un meteorito cuya probabilidad de impacto era insignificante ? Creo, como consecuencia, estar legitimado para preguntar si, o no, el hecho de ‘habernos tocado la lotería’ es motivo suficiente como para contrarrestar el alud de aspectos negativos que intencionadamente golpean nuestra cotidianidad.