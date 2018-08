Jorge Ulanovsky Getzel

Jorge Ulanovsky Getzel es socio de info Libre

He arrojado este escrito dentro de una botella en el gran río con la esperanza de que algún día alguien la recoja. Necesitará ser descifrado ya que está escrito en castellano y de forma manuscrita. Se ha impuesto la obligatoriedad oficial universal del bilingüismo, y elen Europa continental. Fue mi abuelo quien en secreto y a escondidas me enseñó este idioma hoy perdido y he podido escribirlo gracias a haber encontrado en un rincón del desván, de la que fue su casa,Deseo informar sobre el mundo que nos ha tocado vivir. Desde que se reeditó la llamada guerra fría, se han consolidado dos bloques principales. El más poderoso, llamadoUnión Pacífica. No por ser fruto de la paz, sino por su. China y USA lograron aunar sus intereses imperiales con una alianza militar que impuso su supremacía global, en Asia oriental y toda América.No obstante, aún resiste en contraposición otra potencia que pretende competir con sus intereses. Una vez desintegrada definitivamente la Unión Europea, los, vencedores en Alemania y Francia,en el pacto defirmado en 2030. El gobierno moscovita, en alianza con, se extendió sobre toda la Europa Occidental. Sólo permanecieron al margen Reino Unido, integrado a la Unión Pacífica y otros países como España, sustraídos por luchas fratricidas. El pacto detuvo mucho de sumisión. Entre otras medidas de subordinación los países del oeste de Europa debieron aceptar ser depositarios de losprocedentes de las innumerables y vetustas centrales atómicas, convirtiéndose todo su territorio en zona de alta concentración radiactiva. Al punto que las viviendas están blindadas y para salir a la calle hay que hacerlo con máscaras y trajes especiales.Al islamismo se le concedió su implantación en todo el continente africano. En la Unión Pacífica tanto católicos como protestantes reconocieron y adoptaron la doctrina de. Y en Europa fueron ganando terreno los ortodoxos. Pero laque fue culturalmente imponiéndose de forma categórica y definitiva fue la de laLa población se fue distribuyendo en grandes concentraciones urbanas o en pequeñas ciudades robots. En las áreas metropolitanas viven los llamados holgazanes. Son las mayorías sociales que reciben un MBU () con el que pueden sobrevivir sin tener que hacer nada. Ni cocinar. Hacen colas para recibir una ración diaria. Se logra entretenerlos con la. Pasan la jornada alienados con entretenimientos virtuales. Cuentan hasta con cascos para gozar desin moverse de casa, dado que no cuentan con permiso físico para salir del área metropolitana.Los desplazamientos en el exterior sólo son autorizados para la suprema autoridad, las operaciones militares, inspectores e investigadores. Pero el principal principio que deben obedecer es el de no tener descendencia, no pueden tener hijos con lo que se asegura su futura reducción y, cuando a los últimos recién nacidos se les practicó la esterilización y la castración. Con esto se logró una considerable disminución del nivel de violencia y delincuencia. Existe también lo que se llama trabajo colectivo, que vendría a ser como una. Gentes destinadas a realizar las tareas más duras y peligrosas, bajo custodia permanente, encerrados en campos de concentración.En las ciudades robots viven los purificados. Allí se encuentran los laboratorios y cerebros de la inteligencia artificial que diseñan todas las. Privilegiados, desde luego, pero también víctimas de una, dada la vida impersonal, insulsa y mecánica que llevan. Sufren una depresión crónica. Al extremo que para remediar esa enfermedad, cuando la farmacología no aporta solución,Desde que se aplicaron las tesis del economista Nobel Saudí Mohamed al, que consistió en, se terminó con el poder financiero, la banca tradicional, la corrupción y los paraísos fiscales. Pero en su lugar se generalizó un sistema mundial de trueque, de. Se multiplicaron, por otra parte, los crímenes mafiosos por razones de competencias desleales y plagios entre investigadores, catedráticos,y expertos.Yo tuve la oportunidad de haber nacido en el medio supuestamente superior de una ciudad robot, donde existe el derecho a la reproducción. Pero dadas lasy sentido, también caí preso de una aguda depresión. Una vez que se me prescribió la conveniencia de matarme, logré huir con mi familia. Habito ahora en medio de la selva, en un recóndito e impenetrable bosque junto al Amazonas, acogido por una tribu clandestina de recolectores.entre seres humanos. Mis hijos pueden reír jugando con animales. No sabían lo que era. Confieso haber llorado de emoción cuando por primera vez en mi vida, al amanecer, me despertó el canto de los pájaros.Saludos cordiales.Arturo.