Correr y recoger

Publicada el 03/09/2018 a las 06:00 Actualizada el 31/08/2018 a las 14:16

Leo en un medio de comunicación que ha aparecido una nueva moda procedente de Suecia,, bautizada como "plogging" , unión de "running" (correr) y "plocka upp" (recoger, en sueco). En español se podría conocer como "", que suena más claro y fácil. Hay idiomas que se empeñan en ser complicados con exceso de enes, ges y kas. No es que recoger la basura de las calles, los parques y las plazas sea beneficioso para el cuerpo, sí para la ciudad, lo beneficioso es combinar el acto de correr con pararse de vez en cuando para agacharse y recoger la basura.Lo mismo sería agacharse sin necesidad de limpiar el sitio, pero es que de la otra manera se realiza un acto de civismo a la vez que se practica un deporte. Los barrenderos se lo toman con más tranquilidad, escoban, se agachan lo menos posible y no corren, con lo que no aprovechan las posibilidades que supone el "plogging". De vez en cuando se toman un descanso para fumar o conversar con un vecino, que le expone los problemas de suciedad del barrio. Ellos escuchan las quejas pero se hacen el sueco. Los que en ese país practican el "plogging", sin embargo, no hacen honor al significado de ", que consiste en no darse por aludido, seguramente una fama injusta. No dice la noticia qué hacen esos corredores con la basura que recogen del suelo, si en todas las calles disponen de suficientes papeleras en donde la depositan o si la guardan en una mochila y se desprenden de ella en lugares concretos.En España faltan papeleras y además la gente acostumbra a tirar al suelo toda clase de desperdicios y no recogen los excrementos de sus perros. Es conveniente conocer la forma correcta de hacer ejercicio, pues correr y agacharse de modo que no perjudique el cuerpo no es una habilidad con la que se nace. Según un estudio de Cinfa Salud, seis de cadasufren problemas de salud mientras practican este deporte.De Suecia nos llegan costumbres muy extrañas como convertir al cliente en. Existen otras buenas costumbres entre los suecos que más nos valdría imitar, como dar a menudo las gracias, ser extremadamente puntuales, no hacer demostración de riqueza, no molestar los dependientes al cliente de una tienda, entre otras ventajas.