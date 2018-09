El pecado nefando

Antonio García Gómez

Publicada el 09/09/2018 a las 06:00 Actualizada el 07/09/2018 a las 11:32





Antonio García Gómez es socio de info Libre

En mi mocedad, me harté de escuchar a sacerdotes católicos que elpor antonomasia era la sodomía. Era claro pues que la homofobia ya les traía de cabeza, en plan de militancia reconcentrada y retroalimentada sin desmayo.También leí y escuché aquello que decía el Evangelio, respecto a quienes escandalizasen a los niños como merecedores de atarse una soga al cuello y enlazados a una gigantesca pìedra para lanzarse al fondo del mar.Sin paliativos y sin mayores explicaciones ni remilgos.Ante la avalancha de conocimiento de tanta indecencia insoportable de miles de “hombres consagrados”, católicos por cierto, autores de. Concretamente solo en la “muy católica Irlanda” se han denunciado más de 25.000 casos de abusos sexuales.Sin que hasta la fecha solo podamos contar con las declaraciones de “perdón” por parte del papa Francisco y, ¿nada más?, a expensas de una reacción más contundente para desenmascarar a tanto canalla, solapado bajo el amparo de una Iglesia que ha abandonado demasiadas veces a los niños víctimas de tanto abuso, entre inconcebible y condenable social y penalmente.Con tanto dolor infantil, insuperable de por vida, sujeto a una impunidad intolerable en la mayoría de los casos.En Australia,Y así parece que deberemos seguir, en el limbo de la irresponsabilidad malsana, dolosa y en consecuencia culpable.Como ¿para que sigan pretendiendo obviar el asunto con un perdón muy apenado?Como si el reino de esta religión, la católica, no vaya a ser de “este mundo” para salirse de rositas, ¿como de costumbre?Con la desvergüenza sometida como parapeto para salvaguardar su control, el de la Iglesia católica, sacerdotes, obispos, cardenales… y demás ralea, sobre la enseñanza y adoctrinamiento de millones de infantes, sometidos miles de ellos a vejaciones que no superarán jamás, como si se tratara ¿de un pecho pagable por quienes deberían ostentar un compromiso absoluto con la ejemplaridad humana y moral?Empezando por ser contundentes y responsables con sus, demasiados,, criminales, víctimas de la inocencia infantil.