Información, publicidad y propaganda

Ángel Díez de Miguel

Publicada el 11/09/2018 a las 06:00 Actualizada el 10/09/2018 a las 22:01

info Libre

_________________



Ángel Díez de Miguel es socio de info Libre

Hace tiempo que dejé de comprar prensa escrita,de las empresas de comunicación a la verdad, dentro de las lógicas diferencias derivadas de la línea editorial. Hoy al pasar por el kiosco del barrio he tenido que mirar más de una vez para creerme lo que estaba viendo, cabeceras como El País, El Mundo, La Razón, Marca y algunos otros llevaban en primera página, eso que de por sí habría sido curioso en cabeceras de tan, supuestamente, distinto signo editorial no habría significado otra cosa que la excepcional importancia de la noticia, pero no era el caso,, lo he comentado con la responsable del kiosco y me ha confirmado que la semana pasada sucedió lo mismo.Ninguna democracia puede funcionar con unos mínimos de solvencia sin disponer de, se me dirá que ese derecho está garantizado en la Constitución y es cierto, pero todos sabemos que los derechos no existen solo por estar contemplados en una norma, los derechos existen cuando se pueden ejercerque los garantiza y me resulta muy evidente que quien es capaz de comprar las principales portadas de la prensa escrita de un país también puede poner limitaciones al ejercicio de la libertad a esa misma prensa escrita que subvenciona.Desgraciadamente, cada día vemos como, así, por ejemplo, vemos en un programa de debate político entrevistar a otro periodista del mismo grupo empresarial para anunciar el contenido del siguiente programa, a un escritor o un músico que es entrevistado para promocionar la próxima salida al mercado de su última creación o de la recopilación de turno. Hace tiempo que ha desaparecido de los mediosy desde mi modesto punto de vista no es lo mismo, se da publicidad a un hecho para que sea conocido por la ciudadanía (por avería, se cortará el agua de 10 a 12), la propaganda además de dar a conocer el hecho pretende influir en el comportamiento de esa misma ciudadanía respecto a ese hecho (en la tienda de Pepe tenemos agua embotellada de calidad). Estade las palabras facilita extraordinariamente la manipulación y la desinformación de la ciudadanía, pero esto no es baladí, una opinión pública desinformada es más fácilmente dirigible hacía los intereses de los que nos mandan en su propio beneficio.No es raro que surjan esas mezclas obscenas si la facultad donde se estudia periodismo se llama "ciencias de la información" e incluye también la carrera de publicidad.Durante el franquismo, mi padre decía quetodo lo demás debería ser cuestionable, es muy triste que la democracia que tanto soñó no haya logrado el triunfo de la información honesta.Seguiré confiando en medios comoy algunos otros para tratar de conocer los hechos, adecuadamente separados de las opiniones y no tengo inconveniente en ver y leer publicidad de interés general, por ejemplo la previsión del tiempo