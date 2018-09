Lo principal y lo accesorio en el conflicto catalán

Felipe Domingo Casas

Publicada el 12/09/2018





Felipe Domingo es socio de info Libre

En todo conflicto, y más si es político, siempre hay que buscar lo principal y lo accesorio para. Ignoro cómo se comportan los medios de comunicación y otras televisiones europeas, por no irme más lejos, ante conflictos entre ciudadanos en estos casos, aunque, si buscamos asuntos similares, no encontraremos la significancia del doble conflicto catalán-catalán y catalán-español.Llevamos varios meses ya en los que losocupan casi en su totalidad las tertulias de las televisiones, la otra parte la ha ocupado la exhumación de los restos del dictador. Si extrujáramos los argumentos, como extrujamos el paño de cocina cuando le hemos pasado por la encimera y secado los platos, su espesor y peso quedarían reducido a muy poca cosa.He leído con atención el artículo de Angel Munárriz en este medio y sobre la simbología y, ahora, sobre los lazos amarillos han opinado periodistas, tertulianos, dirigentes políticos, catedráticos, constitucionalistas, y se ha dicho todo o casi todo. A ese casi quisiera referirme.El análisis y las opiniones sobre la colocación en sí de lazos, los lugares en que se colocan, su retirada, la intervención o no de las instituciones, de los mossos y fuerzas de seguridad están teniendo un alcance mucho mayor de lo que, a mi juicio, merece el asunto, si se desliga de las causas que lo provocan.Y con ser digna de atención la causa que se aduce -la libertad de expresión- para su colocación o retirada, ésta es la consecuencia de otra principal que está en la mente de todos, pero que no se expresa, sobre todo, por los contrarios a la medida, como es laRefiriéndose al terrorismo, en su libro El mal menor, dice Michel Ignatieff: “Cuando el terrorismo golpea, la tentación de no tener piedad puede ser irresistible”. Como el lector puede suponer, si en vez de poner terrorismo, ponemos “nacionalismo o separatismo”, la frase podía decirse con la misma naturalidad.El Estado pretende que la victoria obtenida al independentismo sea total, hasta el final, yAmbos, el Estado y el separatismo catalán saben que se ha producido el triunfo del Estado y que es imposible volver atrás por mucho ruido que se produzca. Pero como el nacionalismo-independentismo ha conseguido algunos éxitos- entre ellos, la fuga e imposibilidad de encarcelar y enjuiciar a Puigdemont y otros-y con los medios que su imaginación les dá de sí, como son, en estos momentos, la colocación de lazos amarillos, por un motivo justo y razonable, la exigencia de la libertad contra el encarcelamiento prolongado de sus políticos, políticas y activistas. Este es el quid de la cuestión.. Y los españoles somos muy cainitas. Ahora que Nicaragua ha vuelto a la actualidad, conviene recordar que los sandinistas, alcanzada la victoria sobre el somozismo en julio de 1979, con Daniel Ortega, elegido presidente, renunciaron a la venganza -primera revolución en la historia donde no había represaliados, paredón o fusilamientos- aplicándose por primera vez- según escribió Gunter Grass, elEchemos una mirada a otros asuntos pendientes y de mucha actualidad, como la llegada de migrantes y la venta de productos de marca por esos migrantes en las ciudades. No se discute que la entrada de migrantes por las fronteras españolas responde fundamentalmente a una cuestión económica, que tiene su causa en la falta de trabajo, la pobreza y carencia de medios para subsistir en sus países de origen, no se trata de refugiados políticos, los cuales llegan por otras fronteras, como bien conoce Europa y principalmente Alemania. Y el esfuerzo que hace España por desalentar esa migración es baldío, a pesar de las vallas, concertinas y otros medios disuasorios, teniendo en cuenta que les ayudan y respaldan mafias que se aprovechan de sus necesidades.Con la venta ambulante en las ciudades de productos de marca pasa otro tanto de lo mismo. Sin la formación profesional de los sin papeles en otros trabajos, sin otorgarles papeles para que coticen a la seguridad social, las mafias y productores de esos productos tendrán asegurada mano de obra para ponerlos en el mercado. En este asunto se produce un hecho curioso. Los productos originales se fabrican todos en países con sueldos de miseria y los ponen en el mercado a precios elevadísimos, solo al alcance de pocos, porque las pérdidas que obtienen por el otro lado, las compensan con esas ganancias a precios altos. Solo hay que ver que esos productos genuinos en época de rebajas se liquidan con un 50 o 70%, sin dificultad, todavía ganando mucho las propias marcas.El quid de la cuestión catalana está ahora en el. La tensión entre los catalanes, por lo menos de momento, se acabaría de la noche a la mañanaPero el Tribunal Supremo no quiere, por las razones que sean, además del riesgo de fuga, y la posibilidad de que vuelvan a delinquir, como recoge la ley. No seré yo quien haga un juicio sobre otras intenciones. El temor, fundado o no, en el Tribunal Supremo a que los presos puedan huir está prolongando un conflicto social innecesario y malogrando los gestos de distensión que inició el nuevo Gobierno, aunque sin continuidad.El Gobierno podría, en aras a esa convivencia tan necesaria y conveniente que reclama el presidente del Gobierno y quiere la población civil, tanto catalana como española, y respetando la separación de poderes, hacer una llamada, una sugerencia o lo que fuere, por iniciativa propia o a través de la Fiscalía, que ya anda rondando por la cabeza de miembros del Gobierno, para que. Son los hechos y no las palabras los que cambian la realidad.No puede ser que Pedro Sánchez haya dicho hace un mes que, sin decirlo. Si el encarcelamiento de los políticos y activistas catalanes "no ayuda" a normalizar la situación política y social en Cataluña,. Pretender lo contrario con ellos en la cárcel es darse de bruces con la realidad.En cuanto a los partidos políticos, C's y PP,entre los catalanes y entre catalanes y españoles (y el activismo de Albert Rivera y de Arrimadas responde a esa edad). Acudir al defensor del pueblo, en demanda de ayuda o respaldo, como ha hecho Arrimadas, es olvidarse de hacer política seria y profunda y ampararse en el comunicado del Defensor del Pueblo para seguir tensionando a la sociedad catalana va a servir de poco en su interés porque desaparezcan del espacio público los lazos amarillos. Preservar el espacio público sin lazos amarillos y otros símbolos de carácter político, porque es de todos y con otros argumentos parecidos, son argumentos sin eficacia, de poco peso, carecen de interés, en definitiva, son accesorios, ante unos hechos que para sus defensoresy es muy difícil luchar contra ellos. Precisamente lo contrario de lo que se oye en los medios de comunicación y en las tertulias de las televisiones.Mientras, el Estado, a través de Gobierno y el Tribunal Supremo, pueda pensar, solo pensar, que la libertad de los encarcelados es uny una concesión al independentismo,. La Diada y fechas posteriores nos van a poner a prueba a todos, aunque, como ocurre siempre, habrá interpretaciones para todos los gustos.