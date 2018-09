¿Soy el único que guardo todo de mi máster?

Alberto Rosado del Nogal

14/09/2018

Alberto Rosado del Nogal es socio de info Libre .

Después de haber vivido el bochorno del caso Cristina Cifuentes, las grandes sospechas del máster –y parte de la licenciatura– de Pablo Casado, el copia y pega de Wikipedia del Trabajo de Fin de Máster (TFM) de la exministra Montón y el difícil acceso de la tesis doctoral de Pedro Sánchez, la pregunta es clara: ¿es que nadie guarda todo de su máster? ¿Es que tienen algo que ocultar? Y no quiero caer en una confusa acusación que diría algo así como: si tienes algo que ocultar, nos estás mintiendo. No.pero, ante la ola de supuesta regeneración que nos pasa, ¿por qué no serHace unos años yo mismo realicé un máster. De él conservo todo. Y hasta he cambiado de ordenador. Esa excusa que usó Cifuentes (incluida mudanza) es un absurdo absoluto; cuando alguien cambia de ordenador no tira todo lo que hay dentro. De hecho el valor de un ordenador no suele ser el material exterior, sino la información interior: fotos, cartas, películas, música, documentos, etc.ni sus trabajos de cada una de las asignaturas así como así, pero en el caso de los políticos, ¿alguien cree que siendo ya cargos públicos iban a haberlo eliminado si lo hubieran hecho? Yo, con los apuntes y lecturas, con las presentaciones en power point que tuve que dar y con los trabajos que tuve que hacer. Los exámenes no los conservo porque no me los dieron, si no, los tendría. En el ordenador no ocupan nada, ni tiempo, ni dinero y apenas espacio (del disco duro, no físico). En mi máster (cursado en Alemania, en la Universität de Passau) tuve un total de tres semestres académicos y uno final de prácticas más TFM. De todo ello conservo documentación solo por si acaso alguna empresa en el futuro tuviera interés en conocer mi perfil académico o profesional.Entiendo un punto argumentativo a su favor. Ahora son, todos ellos, figuras muy públicas y podría ser vergonzante que el nivel de esas tesis no fuera el adecuado.. Me refiero al nivel en la investigación, en las conclusiones, en su metodología, en su redacción. Sin duda yo sería el primero que defendería que no se acusara a ningún cargo público porque su tesis doctoral o TFM no haya sido brillante. Fueron alumnos y no tenían por qué serlo. Hay a gente que se le da mejor y peor, pero lo importante son las ganas de aprendizaje que uno tenga para afrontar el cometido. Quizá el trabajo de Cifuentes no fuera brillante (que solo conoceremos si un día su perro lo vomitara), pero no la criticaré si su hipótesis fue mal planteada. Cuando yo releo mis trabajos de cada asignatura siento que podía haberlo hecho mejor y que, ahora, con el tiempo, habría ido por otros lados, otros enfoques, otros métodos y hasta otra redacción. Pero no importa, para eso está la universidad, para no hacerlo perfecto yEl problema es que en su caso su falta de transparencia quizá se debe a que no tuvieron tiempo para estudiar. Y me explico: cualquiera que haya hecho un máster o una tesis doctoral sabrá que. Pues bien, Cifuentes era delegada del gobierno, Casado diputado en la Asamblea de Madrid, Montón diputada en el Congreso y Pedro Sánchez más de lo mismo. Desempeños, estos de ser político, que suelen ocupar jornadas de más de ocho horas.. Así que, ¿alguien me puede explicar cómo se puede hacer una tesis doctoral los domingos por la tarde? ¿O un TFM siendo la delegada del gobierno a tiempo más que completo? He ahí el problema y su insulto: o el resto de humanos somos muy lentos con los estudios, o ellos no están engañando. Sacarse un máster o un doctorado en los plazos más cortos posibles mientras se desempeñan labores políticas de tanta responsabilidad es, prácticamente, imposible si no se cuenta con el apoyo indirecto de algún tipo de corrupción (aunque sea pasiva, dejarse regalar). En caso contrario, el resto de personas tendremos que asumir que no valemos para estudiar, que nos cuesta muchísimo esto de hacer una tesis doctoral dedicándole ocho horas al día en vez de solo un rato los domingos. Por eso la indignación es tan grande. Nos dijeron que nos formaramos para tener un buen trabajo, cuando lo que querían decir es que para llegar a ese fin, lo mejor era ser corrupto, a las blandas o a las duras, pero ser corrupto.Que todo esto no se convierta en un circo., porque ningún pasado llevado con dignidad y humildad merece la risa del presente. Que todos se aseguren de que se cierren los chiringuitos universitarios, y a ser posible, intenten garantizar que aquellos que sí dedicamos todas las horas posibles del día a estudiar, aspiren a tener un puesto de trabajo relacionado con su formación. Quizá esto es pedir mucho, por si acaso, y hasta que llegue ese momento, lo único que puedo decir es que yo sí guardé todo de mi máster (valga este hilo para demostrarlo ). Como cualquier ciudadano normal, no es este –o no debería ser– ningún mérito.