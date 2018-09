¿Desde cuándo trocear un país es de izquierdas?

Andrés Herrero

Publicada el 17/09/2018 a las 06:00

Andrés Herrero es socio de info Libre

La mayor parte de la riqueza industrial española se genera en Cataluña, pero no porque sea obra únicamente de los nacidos allí, sino que se ha conseguido con el trabajo de lostambién, aunque los independentistas se atribuyan el mérito ellos en exclusiva.Por eso aspiran a que "los impuestos y riqueza de Pedralbes se queden en Pedralbes, y los Del Pozo Del Tío Raimundo en el Pozo del Tio Raimundo" [Francisco Igea Risqueta], buscando mediante lano compartir con sus compatriotas ese nivel más alto de prosperidad que han alcanzado, adornándolo con motivos sentimentales, culturales, históricos y hasta republicanos para vender mejor su producto Y aunque haya todavía quien compre su, a la mayoría no la engañan ya, porque sabe que sufren tanto a causa de los malvados españoles, como los antepasados esclavistas de alguno de sus ilustres dirigentes por culpa de los negros que los enriquecieron.“Si Cataluña, según ellos, no es de los españoles, aplicando su misma lógica, Gerona sería de los gerundenses y no de los catalanes" [Pedro Insúa]. Que los independentistas hablen de plurinacionalidad cuando ni siquiera son capaces de reconocer la(y no vacilen en calificar de colonos, charnegos, unionistas, españolistas, franquistas, fachas, traidores, renegados y malos catalanes a quienes no comulgan con su credo, se apelliden Serrat, Évole, Sardá o Borrell ), lo dice todo sobre su talento democrático Sin embargo, ni cortos ni perezosos, se presentan en sociedad como los líderes supremos de la “voluntad de un poble” (el catalán), que como mínimo está fracturado en dos mitades irreconciliables, afirmando que la democracia consiste en votar lo que ellos quieran.Pero detrás del procés, no está la república, sino la sombra de los Pujol, Mas, Puigdemont, Torra y Cia. Que los mayores saqueadores de Cataluña, CIU/ PdeCAT y la familia Pujol, sean los artífices de la liberación del pueblo catalán tiene bemoles, pero que “la izquierda” (llamémosla así) vaya a rebufo de la estelada, es como para abrirse en canal. Porque las reivindicaciones sociales de las clases populares y la suerte de los trabajadores, son antagónicas con la causa e intereses independentistas ¿Por qué si no los independentistas no preguntan primero a la gente si está de acuerdo con que la privatización de hospitales , con las reformas laborales, con el retraso de la edad de jubilación o con que aquí paguen más impuestos los trabajadores que los empresarios?Hablamos de esos trabajadores a quienes los nativos catalanes de pura cepa tachan de invasores y charnegos aunque hayan logrado adquirir la milenaria identidad catalana en un pispas, renunciando a la suya española, cambiando Joselito por Pep para profesar su nueva fe nacionalista, siguen siendo considerados ciudadanos de segunda categoría.Resulta grotesco que los independentistas vayan detrás de los que agitan banderas, como los toros detrás del capote, máxime después de haber prohibido las corridas en Cataluña. Banderas que son, han sido y seguirán siendo, armas de destrucción masiva y que solo han servido históricamente para justificar guerras, segregaciones, emigraciones forzosas y genocidios. Y es queLos nacionalismos han servido históricamente para combatir a otros nacionalismos y sustituir la lucha de clases por la lucha de “pueblos”, pero no para desmontar al capitalismo.Ir con el PdeCat/ CIU no es hacer la revolución, sinoPor eso, ver a “la izquierda” ayudando a la derecha a independizarse de los españoles… en vez de las multinacionales, la oligarquía catalana y la corrupción, produce estupefacción y bochorno ajeno a partes iguales.¿Necesita la izquierda envolverse en el manto de la estelada para combatir al capitalismo? ¿De verdad la manera de resistir con éxito a unas multinacionales cada vez más gigantescas y poderosas consiste en debilitar a los trabajadores? ¿En qué mejora la vinculación a la bandera la explotación del trabajador?El negocio de enfrentar a la gente entre sí (por raza, religión, sexo, lengua, nación, profesión, etc.) había sido siempre patrimonio del capital. Estrategia que la izquierda contrarrestaba promoviendo la igualdad, unidad y cooperación como antídotos. Esos eran sus principios, y así fue durante generaciones, hasta que la izquierda local alumbró un valor nuevo: el de la ruptura y desmembramiento de un país.Como si hubiera olvidado que, o por nacer en determinado lugar. Porque los territorios no hacen mejores a las personas, y lo que realmente las distingue, es su disposición y comportamiento respecto de las demás, especialmente las más vulnerables que ellas.No existe el derecho a tener más derechos, ni a ser más guapo que los demás. Como tampoco basta con que muchos individuos de una región se crean y sostengan que son una nación para que lo sean (igual que no basta con creerse Napoleón para serlo).Lo único que les falta ya a los independentistas es incorporar a nuestro ordenamiento jurídico elpara convertirnos en la democracia más avanzada de Occidente. Apenas un suspiro les separa de pasar de los derechos históricos a los prehistóricos.Y es que no hay peor desconexión que la de la realidad.Por eso el sueño deltermina en Estremera.