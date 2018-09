Mario Diego

Mario Diego es socio de info Libre

Como alguien dijo un día, “el exceso de información asfixia la información”. Y cuanto más leo los periódicos, escucho los informativos a la radio o veo los telediarios, me produce un efecto similar al que me produciría la ingestión de una grasienta e inconsiderada exquisitez culinaria. Además, lo problemático de ese, no se debe a la amplitud de los temas abarcados –si así fuese podríamos aceptarlo–, sino al carácter machacón y dirigido de los pocos temas abarcados que podríamos calificar sin duda alguna de mantras. Un buen ejemplo de lo que quiero decir es el embrollo de la“O bombas o trabajo”, nos sacudía Pepa Bueno por la mañana al desayuno. Y añadía en tono socarrón, por lo menos eso me parecía, “es la cruda realidad, la diferencia entre la política deseada y la política real”. Como si la única alternativa para la plantilla de Navantia fuesea una dictadura sanguinaria para que pueda seguir masacrando a la población yemenita. Hay que decir que desgraciadamente Pepa no es la única a enfocar el tema desde esa perspectiva, día tras otro, y con el mismo ahínco, y es precisamente eso lo que lo convierte en mantra.Al fin y al cabo las veleidades de los que entonces, e incluso actualmente, se las daban de humanistas progres, de adalides del pacifismo o exhibidores de la miseria y desgracias para sacarnos una lágrima, ni se han planteado tan siquiera ser atados a un mástil, como Ulises, para resistir a la llamada de las sirenas. Los saudíes no necesitaron utilizar gigantescas inversiones para comprarlos, con 1.800 millones de euros lo lograron sin dificultad. Es más, el Gobierno, mediante su portavoz Isabel Celaá, nos explica que no debemos preocuparnos, las bombas vendidas “son, no servirán a matar yemeníes”, probablemente Yemen cuente con habitantes de la tercera o cuarta dimensión. Una manera de decirnos: en este caso aparquemos los principios,Que un gobierno al mando del Estado, con la totalidad de su aparato a disposición, no supla el contratiempo que supondría la ruptura del contrato de las corbetas saudíes, no es que sea incapaz o no pueda hacerlo, es que. En ciertas circunstancias, los Estados no necesitan meses para reorientar la producción de una factoría. En vísperas y durante la Segunda Guerra Mundial, factorías con decenas de miles de personas en sus plantillas, como Renault o Citroën, han pasadoy de material bélico a la fabricación de coches al final de la guerra, en un abrir y cerrar de ojos.Por otra parte, no me parece que todas las necesidades en materia de construcción naval civil estén cubiertas. Entre los navíos mercantes que surcan los mares de un lado para otro sin parar, hay. Un peligro no solo para los tripulantes, sino para el conjunto de la población mundial. Obligar a los ricos armadores ano sería una política inepta por parte del gobierno. Como tampoco lo sería cubrir las necesidades navieras públicas, faltan buques de salvamento marítimo, buques para luchar contra la contaminación marítima o buques científicos, por ejemplo.En cuanto a la clase trabajadora, no debemos olvidar que los intereses de los líderes de la industria armamentística –como la de no importa que líder capitalista– son exclusivamente lucrativos, importándoles un pepino todo lo demás. Aceptar e incluso hacer suya la defensa de la industria armamentística, so pretexto de salvaguardar puestos de trabajo, es equivalente acuando ponen en un lado de la báscula la aceptación de cualquier deterioro en nuestras condiciones de trabajo y del otro el cierre de la empresa.