Oportunismo y política

Franklyn Raúl Estruch Fernández

Publicada el 22/09/2018 a las 06:00 Actualizada el 21/09/2018 a las 20:54

Siempre me he dicho, que no hay nada más parecido a la política, o viceversa, que el marketing. Las insatisfacciones, descontentos y frustraciones sociales de una parte importante de la sociedad, son captados o interpretados por un político, un líder, o por un grupo que las toma como suyas y se presenta como el que los va a representar y va a solucionar sus problemas, si lo apoyan y llegan al poder. En términos de marketing,y se presenta un producto (un programa, un ideario) a la medida.Con el perdón de los soñadores y de los políticos honestos,. Incluso, cuanto estos soñadores y honestos llevan mucho tiempo en la política, terminan como media, convirtiéndose en oportunistas. La presión empresarial, del mercado, la corrupción, la falta de apoyos legislativos, la proximidad de la campaña electoral, las crisis, etc., los lleva a la senda de oportunismo, porque nos guste o no, esas son las reglas del juego. Si las incumplen, son desplazados del poder o de la política. La política es, en última instancia, el arte o la ciencia de llegar al poder y/o de conservarlo; y muchas veces a cualquier precio. La competencia es dura y pura, y ahí se llega negociando, logrando alianzas, aprovechando oportunidades y rentabilizando debilidades del contrario; dejando a un lado todo lo que no sea posible en ese momento; cediendo y exigiendo; denunciando y haciéndose el de la vista gorda; callando verdades cuando no es aconsejable; moderando el discurso a lo políticamente correcto; sacrificando peones y compañeros de campaña cuando puede estar en peligro la credibilidad del líder, del partido o del gobierno, etc. Aunque nos pudiera parecer muy crudo, esa es la realidad;. No me asombro por tanto, cuando veo oportunismo en los partidos; pero si cuando se pasan, cuando no tienen escrúpulos.El partido Ciudadanos, o mejor dicho, el partido de Rivera, ha llevado esa máxima a la enésima expresión, desde sus mismos orígenes. Ha cambiado de orientación ideológica y de traje tantas veces, que resulta difícil seguirle el rastro. Ha sido un, hasta que encontró su acomodo en la derecha casi extrema; en el, que envidia a los más ricos, y desprecia a los pobres. En lo político, no se ha quedado atrás, lo que es peor aún. Donde dijo digo, dice después Diego. Su aplicación de la máxima, de llegar al poder a cualquier precio, o del principio maquiavélico de que el fin justifica los medios es vergonzante e irresponsable.Suespañol, su llamado al enfrentamiento por encima del dialogo; su intransigencia y apoyo a la política de mantener presos independentistas, y su exigencia para la aplicación nuevamente del 155, pone en peligro la estabilidad territorial de España (Cataluña) pudiendo llevar la situación a un callejón sin salida. Su trauma, por verse alejadas su posibilidades de llegar al poder, después de la moción de censura, lo han llevado a no votar positivamente a la exhumación de los restos de Franco; lo han llevado a promover en el Congreso, sin evidencias y saltándose el reglamento, la desacreditación del presidente Sánchez; pero más censurable es, cuando según algunos medios de prensa y la Universidad, hay irregularidades y poca transparencia en su currículo; o sea, que. Desde la moción, y amén de los errores en conclusiones precipitadas del gobierno de Sánchez, su gestión y la de su partido han estado encaminadas aque venga de la izquierda, no importa cual; a levantar columnas de humo; a desacreditar a sus líderes, y a llamar “al degüello”. Oposición sin barreras éticas.Derecho tienen en una democracia, pero los de izquierda y los moderados tenemos la obligación de; porque además de sus electores convencidos, sin medias tintas y que respeto,