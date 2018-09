Antonio Nadal Pería

Publicada el 23/09/2018 a las 06:00 Actualizada el 22/09/2018 a las 16:20

__________



Antonio Nadal Pería es socio de info Libre

Se puede ser mecenas del Museo del Prado por sólo cinco euros, que se destinarían a la compra de un cuadro valorado en 200.000 euros, un óleo sobre lienzo titulado Retrato de una niña con paloma, del pintor francés Simon Vouet. Cinco euros es el importe mínimo, pero seguramente habrá mecenas con más posibilidades económicas y más generosos que estén muy interesados por el arte. Si sólo se aportaran cinco euros se necesitarían 40.000 mecenas, un número insignificante frente a la media de visitantes del museo, que es de 2,7 millones anuales.El director de El Prado dice que otros museos del mundo recurren habitualmente a esta práctica para lay pone de ejemplo a Francia, cuyo Museo del Louvre recaudó hace poco 3,5 millones de euros para la compra de un misal medieval. Se me ocurre que sólo con elevar el precio de las entradas al museo del Prado 50 céntimos se recaudarían 1,35 millones de euros al año para la compra de obras, pues el director ya tiene en estudio otras para su adquisición. El director del museo se queja de que, pero las Cortes Valencianas aprobaron en julio pasado una ley de mecenazgo por la que los mecenas se beneficiarán de una deducción directa de hasta el 25% en el tramo autonómico del IRPF. En España, no se sabe la razón, aún no existe una ley de mecenazgo y hay que recurrir a este método cuandoEl mecenas siempre ha sido una persona poderosa que brindaba su apoyo material o su influencia a artistas, literatos y científicos para que pudieran realizar su obra. Reyes y religiosos fueron los primeros mecenas. Existen los Premios Iberoamericanos de Mecenazgo que este año se entregaron a Carmen Thyssen y Carlos Slim. La presidenta de la Fundación Callia, impulsora de estos galardones, dijo que "el tema fiscal es importante, pero no es la primera motivación para practicar la filantropía".El, supongo que sin rechazarlo, sino al ciudadano medio que con aportaciones a partir de cinco euros pueda considerarse como tal. Y es que hay más ciudadanos de clase media, alta o baja, que ricos y, a menudo, para ciertas actividades sociales, son más generosos los humildes que los poderosos.