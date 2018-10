Sueldos y pensiones

Antonio Nadal Pería

, el mismo porcentaje que los funcionarios. Pero no son comprables los sueldos de los miembros de la Familia Real y de los funcionarios normales y corrientes. No es lo mismo el 1,5% sobre el sueldo de un funcionario que el mismo porcentaje sobre el sueldo de los reyes. No están muy contentos los funcionarios con su sueldo, pues la Federación de Empleados Públicos de UGT ha exigido que el sueldo mínimo de los mismos sea de 1.200 euros al mes. Actualmente no llega a los 1.000 euros. De momento el Gobierno les concede el cobro del 100% por bajas médicas.Con la aplicación de dicho porcentaje de subida el sueldo de Felipe VI será de, el de Letiziael de Juan Carlosy el de doña SofíaLos pensionistas se conforman con que sus pensiones suban de acuerdo con el IPC y ni esto tienen asegurado. El Gobierno nos ha informado de quecon la cifra de 9.235 millones y Carlos Solchaga comentó el otro día que los pensionistas estaban equivocados y no tienen razón porque no pagaron ni la mitad de lo que perciben. No son los políticos con sus sueldos, indemnizaciones y pensiones los más indicados para criticar las reivindicaciones de los pobres pensionistas., se consideran los servidores públicos peor pagados y la ministra de Defensa, Margarita Robles, alega que su aumento de sueldo no tiene solución a corto plazo por falta de presupuesto.Quien no verá aumentada su pensión ni recibirá ya la pensión de 600 euros mensuales será una chica de 24 años con la que contaba en concepto de pensión alimenticia que le pagaba su padre divorciado, retirada por la Audiencia Provincial de Albacete por el nulo aprovechamiento de sus estudios, ya que no ha aprobado ni una asignatura en los últimos tres años. Digo yo que esta chica, aunque no estudie, tiene derecho y necesidad de alimentarse para vivir ysi ella es una nini, alguien que ni estudia ni trabaja; una tribu juvenil muy abundante en nuestro país.Tampoco los pensionistas trabajan pero comen.