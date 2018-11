República en ciernes

Domingo Sanz

Publicada el 05/11/2018 a las 06:00 Actualizada el 04/11/2018 a las 17:04





Domingo Sanz es socio de info Libre

Algo “en ciernes” es, según la RAE, aquello que “está muy a sus principios”, que le falta “mucho para su perfección”. Le queden los años que le queden a la monarquía, nadie puede discutir que, muchos y nuevos, que nos interrogan y a los que debemos buscar respuesta. Utilizaremos la secuencia hecho-pregunta-respuesta. Hoy toca evaluar hechos sociales.Según SSociologos.com recurriendo a Metroscopia, los españoles que se autodenominan de izquierdas son el 35%, mientras que los de derechas suman el 19%. Los restantes se incluyen en el centro o no se definen. Por supuesto, otra cosa es lo que voten en cada ámbito y momento electoral. Al mismo tiempo, y según una encuesta recientemente publicada por La Sexta, preguntados los españoles por la ideología a la que vinculan la monarquía, el 70,7% responde que a la derecha, el 8,4% que al centro y el 1,6% que a la izquierda. El 19,3% restante No sabe o No contesta.Habiendo otra ¿cuánto tiempo más puede resistir una forma de Estado con una identidad política tan distante de aquella en la que mayoritariamente se reconoce la misma sociedad que la sostiene y representa?La respuesta no es sencilla y podrían ser dos. La primera sería la indiscutible vinculación entre la monarquía y violencia originaria, que aún se proyecta, en forma de miedo, sobre millones de personas que han vivido en el lado más sufrido y traumatizado por la secuencia histórica golpe de estado > guerra civil > dictadura > democracia desmemoriada. La segunda, que explicaría muchas respuestas de ese 36% de encuestados que se incluyen a sí mismos en el centro, podría resultar de una asimilación del cinismo y la mentira que caracterizan el comportamiento de los políticos del PP., aunque sepan que son de derechas.Están proliferandoexpresamente. Se comenzó con quemas de fotos y creaciones musicales cuya represión está dejando en ridículo, una vez más, a la legalidad española ante Europa. Ahora, los abucheos comienzan a acompañar cada aparición de Felipe VI en lugares públicos. Desde este verano, con mayor implicación de grupos republicanos aún minoritarios pero jóvenes, se están convocando consultas o referendos populares monarquía/república en ámbitos locales o sectoriales con clara voluntad movilizadora, pues se prescinde del silencioso Internet y se colocan urnas reales y orgullosas en lugares públicos y durante horas. La última, la que tienen prevista los estudiantes de la Universidad Autónoma de Madrid. Y, por último, los medios de comunicación. El documental La Monarquía, un negocio rentable emitido en ETB2 (TV del País Vasco) el domingo 28 está multiplicando su audiencia a través de internet.Nos haremos dos. ¿Constituye un primer triunfo de estas acciones y del TDHE, la iniciativa de despenalizar las ofensas a la monarquía que se están planteando en el Congreso de los Diputados, por “muchas enmiendas” que haya anunciado Adriana, del PSOE? ¿Le afectará a Felipe VI un noticiero goteando rechazos populares y pidiéndole que abdique para hacer así un favor a la democracia, a la convivencia, y quizás también a la estabilidad del mapa de España?A la primera, sí. A la segunda, lo normal sería que también, peroA nadie le cabe la menor duda de que los españoles más republicanos son los catalanes, votaran lo que votaran cuando los franquistas disfrazados colocaron al rey en medio de la Constitución para blindar su futuro, el de ellos, hace 40 años. Y quien no ha escuchado alguna vez eso de “en casa no hablamos ni de fútbol ni de política”. Pues bien, en estos años de explosión republicana en Cataluña, los resultados del otro fenómeno social que, junto a la política, mejor representa la unilateralidad a la hora de expresarse con libertad, el futbol, son inapelables. Durante los últimos ocho años, los transcurridos desde aquella sentencia del TC que rompió para siempre los vínculos que miles de catalanes podían sentir con España, el Barça le ha ganado al Real Madrid el 53% de los partidos jugados en la Liga, mientras que el RM al Barça únicamente el 24%. El resto son empates. En goles, el Barça le ha marcado al RM el 63%. Durante los ocho años anteriores, tanto en victorias como en goles los resultados son más equilibrados. Y desde que nació la Liga de fútbol, con toda la dictadura franquista por en medio, la ventaja es para el Real Madrid.Habiéndose definido el Barça, políticamente, mucho más de lo que se puede esperar de un club deportivo, ¿es osado pensar que la oleada republicana e independentista puede proporcionar un entusiasmo y un espíritu de equipo extras cuando se enfrenta al Real Madrid?Todo parece indicar que sí. Y no solo al Barça, sino también al Girona. Y el entusiasmo de la afición, con esas pitadas contra el rey en las finales de “su” Copa. Por si faltaba algo, mientras estoy redactando recibo la noticia de que la Guardia Civil está realizando un registro en la sede de la Federación Catalana de Fútbol. Por supuesto, casualidad. Como todo.¿Acertará o don Jaime solo quiere jubilarse? Para terminar por hoy, nos haremos eco de que don Peñafiel ha afirmado que Leonor nunca llegará a reinar, porque Felipe VI será el último rey de España. Lo cierto es que ya lo está siendo y en cualquier momento puede pasar a “haberlo sido”.