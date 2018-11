Antonio Nadal Pería

Publicada el 12/11/2018 a las 06:00 Actualizada el 11/11/2018 a las 12:58

___________



Antonio Nadal Pería es socio de info Libre

Un hombre holandés ha pedido a un tribunal que, porque a los 69 no encuentra trabajo, no puede comprar una casa ni conducir un coche diferente. Es lo que pasa cuando uno acumula años,, empeora su aspecto y no puede hacer planes a muy largo plazo. Debe saber ese iluso que, pero aun así el tribunal ha reconocido que es una persona totalmente cuerda.La única posibilidad de quitar o poner años queda en manos de un funcionario. Al pedir la partida de nacimiento de nuestro hijo, mi mujer y yo nos llevamos la sorpresa de que nos habíamos casado en el año 1878, así que nos costó 100 años tener descendencia. Alega el holandés queNo entiende que no son circunstancias comparables. El nombre y el género se pueden elegir, mientras que el tiempo está medido y es implacable,Dice que si se le reconocen 20 años menos estará en una posición genial. Creo que se equivoca. Con su aspecto, si dice que tiene 49 años parecerá más viejo de lo que es, mientras que con 69 años puede decir que tiene tres o cuatro años menos porque no se notará la diferencia. El problema se presentará al tener que enseñar su documento de identidad. Como cree que tiene buen aspecto, que su único problema es la edad, supongo que no recurre a cremas y arreglos en clínicas de estética que prometen mejorar el aspecto de sus clientes.. Mala cosa es no conformarse con la realidad.Mucha gente dice tener nostalgia de cuando era joven y que le gustaría tener 20 años menos con la experiencia adquirida, lo que es imposible. Otros dicen que les gustaría haber vivido en otra época, lo que significa que ahora no vivirían y que todas las épocas tienen su lado bueno y su lado malo, algunas más de lo último que de lo primero. A pesar de la imposibilidad de regresar al pasado, no faltan estudios que explican la manera de parecer más joven y de sentirse mejor, que no es lo mismo que perder 20 años de un plumazo.El secreto de la edad, aseguran algunos estudios, se encuentra en la. La fórmula planteada por unos científicos de la Universidad Noruega sobre nuestra edad física es "VO2máx", que representa la cantidad de oxígeno que se utiliza durante un ejercicio intenso y el indicador de la aptitud cardiovascular. Para demostrarlo, aseguran que la edad media de la aptitud de los atletas de alto nivel es de 25 años por debajo de su edad real,