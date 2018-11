Desde la cuneta

Ximo Estal Lizondo

Publicada el 17/11/2018 a las 06:00 Actualizada el 16/11/2018 a las 19:43

Ximo Estal Lizondo es socio de info Libre

No sé cuánto tiempo ha pasado, ni cuánto tiempo llevo aquí enterrado bajo kilos de arena sobre lo único que me queda: los huesos. Junto a mí, hay, un trozo de cuerda deshilada, podrida, sobre los huesos de mi muñeca. A mi lado hay más huesos, los de una chica que no tendría 18 años, las de mi amigo que era agricultor y los del alcalde de mi pueblo, una gran persona que no había dicho mal a nadie; bueno, ninguno de los que estamos bajo esta...Somos cuatro, eso creo, los que estamos bajo la cuneta, cerca del pueblo donde vivíamos. Lo recuerdo,recordamos, era. Llovía mucho, cuando ellos entraron en casa, arrogantes, gritando palabras irracionales, insensatas, con armas amenazantes, golpeando no solo a mí, sino también a mis hijos, a mi compañera. Me sacaron a trompicones, después de atarme las muñecas, volviendo a gritar esas palabras irracionales e insensatas que no tenían explicación. Mi único delito, como el de mis compañeros, era haberque las urnas, de manera democrática, habían pronunciado., quería la convivencia entre todos. Pero para ellos ese acto racional, sensato de pedir la libertad e igualdad era un. Nos subieron en una vieja camioneta. Durante el trayecto, nos mirábamos, no comprendíamos el porqué de lo que estaba sucediendo. Después de unos minutos, nos bajarony sin decir nada solo repitiéndonos, una y otra vez de manera grotesca y hasta circense, las palabras irracionales e insensatas, dispararon. Vi caer a la chica mientras de sus ojos brotaban lagrimas, a mi amigo levantando el puño y con un gesto de tristeza, al alcalde gritando, mientras caía, "viva la república". Cuando de pronto, sentí en mí, un fuerte dolor en el pecho. Me desplomé.. No podía respirar. Pero me sentía feliz. Por mi pasaban las imágenes de mis hijos, de mi compañera felices corriendo por los prados del pueblo, libres. De repente mi cuerpo se desplomó lentamente hacia el suelo y todo se volvió oscuro.. Dejé de respirar mientras mis ojos veían el rostro de mis ejecutores riendo y orgullosos de su hazaña: Habían matado a cuatro inocentes cuyo delito solo había sido ser fiel a la Constitución, a los principios del pueblo.No sé si mis compañeros y yo saldremos de aquí o estos huesos se fundirán, con los años, con la arena que nos envuelven, que nos impide ser libres, incluso cuando estamos muertos.Esto puede ser un relato de ficción, pero quiero que sea el relato, ely todas aquellos y aquellas que todavía permanecen en las cunetas, que necesitan que sus cuerpos sean desenterrados, recibir una, que la Ley de Memoria Histórica se cumpla; puesto que hasta que no se haga, este relato de ficción, es la cruda realidad de los miles de seres humanos que permanecen en las cunetas solo por el mero hecho de defender lo que el pueblo decidió, votó y refrendó en unas urnas que unas elecciones legalmente convocadas, democráticas y libres, bajo un poder legalmente establecido promulgó.y la libertad de todos y todas que todavía creemos en la democracia y en sus valores.