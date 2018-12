Antonio Nadal Pería

Publicada el 06/12/2018 a las 06:00 Actualizada el 05/12/2018 a las 20:44

___________________



Antonio Nadal Pería es socio de info Libre

Han dicho los editores de los diccionarios Vox que les toca las narices que existay que prefieren que su marca no se asocie a la política, marca que registraron para editar libros. Desde luego era difícil pensar que un día naciera un partido con el mismo nombre, aunque no muy extraño dado que Vox significa voz en latín, algo muy compatible con la práctica de la política.Creo que nadie confundirá el diccionario con el partido político, pero los editores no podrán evitar que el lema Necesitas un Vox tenga desde ahora un doble sentido. La expresión "tocar las narices" es igual a molestar, tocar las pelotas, fastidiar o enfadar. ¿Han querido decir los editores de los diccionarios Vox que les fastidia que haya otro partido con su mismo nombre o querían decir que les trae sin cuidado la coincidencia?La gente que dice que algo que no les importa les "trae al pairo" no sabe que en realidad significa que "está a la expectativa, para actuar cuando sea necesario". Existen en nuestro lenguaje muchas expresiones que no tienen ya sentido, que deberían considerarse obsoletas, como "romper una lanza", que nadie usa, "quitarse el sombrero", que tampoco se suele llevar, etc.Si a los editores de los diccionarios Vox les molesta que se llame así el partido ultraderechista, que piensen que, en general. Con ese problema tenemos que vivir en sociedad. Por ejemplo, que se nos cuelen en una fila, asunto en el que hay demasiados expertos, sobre todo en las paradas del bus urbano; ver a alguien escupir en la calle, la mala educación de otros, que no nos escuchen, los gorrones, los atascos, los impuntuales (otra mala costumbre muy extendida), los ruidos de los vecinos en horas intempestivas, los ciclistas y conductores de patinetes que nos pasan a un palmo de distancia sin que los veamos venir, etc. Si literalmente nos tocaran las narices tanta gente, y hay que reconocer que todos las tocamos alguna vez al prójimo, las tendríamos inflamadas de tanto roce, siendo como son un órgano muy necesario y delicado.Si los editores de los diccionarios Vox quisieron decir que no les importa ni un pimiento la coincidencia del nombre con el del partido ultra derechista, que piensen que también