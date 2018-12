Javier Paniagua

Publicada el 12/12/2018 a las 06:00 Actualizada el 11/12/2018 a las 21:40





Javier Paniagua es socio de info Libre ______________Javier Paniagua es socio de

A finales del siglo XVI y en el siglo XVII, surgieron una serie de autores que quisieron dar soluciones a lapor la que atravesaba el imperio de la monarquía austriaca. Se les aplicó el nombre de arbitristas porque proponían arbitrios, remedios, para subsanar los problemas de aquella España que comenzaba a tener conciencia de la decadencia de los reinos. No puede establecerse un denominador común para todos ellos. Hubo autores cuyos análisis han sido bien ponderados por los historiadores de la Economía comoo el catalánentre otros. Muchos enclavados en la denominada Escuela de Salamanca, porque en su mayoría desarrollaron sus actividades intelectuales en esta ciudad además de Valladolid y Toledo, influidos por el mercantilismo deEmitieron sus memoriales a la Corte sin que existiera unidad en sus propuestas, cada uno insistía en un aspecto (la emigración, la pobreza, la presión fiscal, la falta de técnicas apropiadas, la ganadería ...). Otros autores elaboraron propuestas descabelladas e inviables. De hecho,los ridiculizaron en sus obras y el término acabó con un. Pensaban que si se ponían en práctica sus soluciones la riqueza volvería sin dilación y la monarquía hispánica resplandecería para continuar manteniendo el poder del imperio.Este pensamiento arbitrista ha dejado rastros en nuestra manera de analizar los acontecimientos. En diarios, digitales o revistas aparecen variadas interpretaciones y propuestas de soluciones sobre lo acontecido en las elecciones andaluzas del 2 de diciembre. El PSOE pierde 14 diputados (de 1.409.042 votos en 2015, el 35,43%, pasa a 1.009.243 en 2018, el 27,95%) y 399.799 votos menos, y no digamos si la comparación se hace con las de 2008 que sobrepasaron los dos millones de electores (2.178.296, el 48,1%) En estos diez años,después de 36 años de ejercer el gobierno de Andalucía. Peropuesto que también ha sufrido una disminución importante, (de 1.064.168 votos en 2015 ha pasado a 749.275 en 2018, una bajada de 314.893 electores, con unos porcentajes del 26,76% al 20,75%, y si nos retrotraemos a 2008 obtuvo 1.730.154 votos, el 38,45% en diez años una disminución de 980.879 electores,) Y lo mismo la coaliciónque en 2015 iban por separado y entre los dos sacaron 863.938 (590.011 Podemos y 273.927, IU) mientras en 2018 juntos han llegado a 584.040, el 14,84% una pérdida de 279.898 electores. Solo(de 368.988 en 2015 a 659.631 en 2018, un aumento de 291.753) y Vox (de 18.017 en 2015 a 395.978 en 2018, una subida de 377.961 votos) han crecido y especialmente este último al que ninguna encuesta le daba los 12 diputados obtenidos., Ciudadanos cuenta con algunos concejales, pero no controlan ninguna institución autonómica ni ha gobernado en España. Es decir, son organizaciones de nuevo cuño sin. A partir de los resultados se disparan las interpretaciones: desgaste del PSOE por la corrupción y los años de gobierno sin alternancia; crisis de la socialdemocracia en Europa; poca renovación en los órganos socialistas de Andalucía; escaso liderazgo; la influencia de la crisis catalana en los elementos unitarios predominantes en Andalucía; la crisis inmigratoria, la falta de sintonía del PP con unos líderes poco empáticos, la subida en Europa de la derecha radical… Es decir explicaciones plurifactoriales que en el fondo no señalan una determinante o prioritaria como ocurre frecuentemente en los análisis de las ciencias sociales.Los científicos de Física o Química saben, por lo general, señalar la proporción, mayoritaria o minoritaria, de lo que interviene en los cambios, y cuando en la Sociología o la Historia se están refiriendo a unaes que no existe la seguridad de cuál es el factor dominante o en que grado interviene cada uno de ellos. ¿Y si todo fuera elde ver a los mismos sin que los problemas acumulados, que siempre existen en las sociedades a pesar de que muchos se hayan solucionado, continúan o se crean otros nuevos gestionados por los de siempre?(la moda, la tecnología, los automóviles, la decoración, la gastronomía, las relaciones familiares…), ¿y por qué no también las opciones políticas? La única gran propuesta que la oposición ha hecho en la campaña electoral que más se ha destacado es que el PSOE llevaba ya mucho tiempo gobernando. Y conviene recordar que la palabrafue el eje de la campaña del PSOE en 1982.