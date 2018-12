La mentira, ciertos negocios y el fascismo, aliados objetivos

Domingo Sanz

Publicada el 15/12/2018 a las 06:00 Actualizada el 14/12/2018 a las 21:26

2017 2010 TOTAL NACIONAL 5.1.-Hurtos 712.398 785.635 5.2.-Robos con fuerza en las cosas 301.734 443.772 5.2.1.-Robos con fuerza en las cosas en el interior de vehículos 102.988 141.674 5.2.2.-Robos con fuerza en viviendas 105.099 111.656 5.2.3.-Robos con fuerza en establecimientos 35.059 48.958 5.3.-Robos con violencia o intimidad 61.763 84.411 5.3.1.-Robos con violencia en vía pública 27.561 42.238 5.3.2.-Robos con violencia en viviendas 3.403 4.950 5.3.3.-Robos con violencia en establecimientos 5.383 7.772 5.4.-Sustracción de vehículos 42.519 65.948

________________



Domingo Sanz es socio de info Libre

Hoy estamos más cerca deque cuando gobernaba Obama, por poner un nombre equivalente al de Trump en cuanto a poder global. El blanco es un ejemplo, que deseamos sea insuperable, dely de las mentiras contra cualquier adversario que, en su boca, será siempre “el enemigo”. Y también del abuso de las posiciones dominantes contra el débil. Sus dos principales pautas de comportamiento durante esta vida que nos ha tocado sufrirle.Entre nosotros, Vox es el partido que inmediatamente ha apostado por conseguir que los medios lo identificaran como el mejor aliado de Trump, hasta el punto de que los enviados por el americano para debilitar Europa, fortaleciendo a los partidos ultraderechistas que proliferan en Italia, Alemania y otros países, no han dudado en declarar que, aunque han indicado que “también” se reunirán con Casado. Mientras, nos preguntamos qué puede significar “dura”, o “durita”, si esa opción existiera, cuando el líder de Vox acusa al del PP de ser la “derecha blandita”.Soy de los que defienden que el eje del mensaje de Vox, para proliferar en Andalucía muy por encima de lo que anunciaban todas las encuestas, ha sido el del binomio. El asunto Cataluña no ha estado tan presente en su lista de odios y simplezas electoreras por una cuestión muy sencilla: el monopolio del antiindependentismo se ha fundamentado por parte de PP y C's en lay las reformas que propone Vox son incompatibles con el texto del 78.He leído artículos desmontando las mentiras de Vox sobre la, o sobre la inmigración, en este caso desde el punto de vista del impacto en lo laboral pero no en relación con la delincuencia y, en cambio, sí he escuchado a Abascal agitar insistente ese muñeco. Por eso, he acudido a la verdad que se contiene en el cuadro con los datos de delincuencia de los años 2010 y 2017 (los años intermedios están en el siguiente enlace ).La información es de total confianza, pues procede del. Se trata de un organismo que, si tuviera algún interés en falsearlos, no podría ser a la baja, pues Hacienda podría aprovechar para recortar su presupuesto.Ni uno solo de los diez epígrafes aumenta entre ambas fechas. Ahora es cuando nos sorprende laentre el esfuerzo inversor en publicidad de ciertos sectores empresariales y sus expectativas de negocio.Que sepamos, lase inundan nuestros oídos con un alarmismo desaforado de miles de anuncios que diseñan como si fueran noticias, han de cumplir también con la ley de la oferta y la demanda o, si sobreviven, es que hay gato encerrado. Y, cuando el negocio baja, tal como demuestra el cuadro anterior, si aumentan las ventas es porque distintos fenómenos se cruzan y fabrican una más de las burbujas, que cuando estallen nos llevarán al infierno de hielo sin dinero para calefacción, ni tampoco para seguir pagando las cuotas mensuales de la seguridad familiar.Abriremos uno de nuestros habituales paréntesis constructivos para proponer a los creativos publicitarios que, en los códigos éticos que dicen que cumplen, se “autoimpongan” un: la inevitable deformación publicitaria de la realidad podría resolverse con una frase de inserción obligatoria, como en el caso del tabaco, pero que dijera algo parecido a lo siguiente: “Antes de comprar cualquiera de estos productos de seguridad, compruebe las estadísticas de delitos del Ministerio del Interior”.De esta forma, estas empresas seguirán colaborando objetivamente con los partidos fascistas, y otros de derechas más o menos autoritarias, en, es decir, el miedo, entre la ciudadanía, aunque lo harán con la conciencia tranquila, al haber advertido a los usuarios de que quizás estén haciendo una tontería.Hablando de fascismo, me ha gustado mucho el artículo titulado “ Vox siempre ha estado ahí ”, firmado en Diario de Mallorca por Antoni Aguiló, filósofo político del CES de la Universidad de Coimbra. Sin más, por el momento, porque habrá más sobre lo mismo.