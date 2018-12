La sombra de la corrupción

José Enrique Centén Martín

Publicada el 16/12/2018 a las 06:00 Actualizada el 15/12/2018 a las 17:38

José Enrique Centén Martín es socio de info Libre

Es muy larga y, desde que se destaparon las distintas corrupciones, aún más; sobre todo en los partidos mayoritarios que llevan gobernando comunidades durante 20 o más años, y ante el temor de perder “su” mayoría están sacandoen los distintos organismos y ayuntamientos que controlan. Pero lo hacen de forma anticonstitucional al saltarse los artículos 14 y el 23.2 de la Constitución de 1978.Artículo 14.- Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.Artículo 23.2.- Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes.Ambos artículos los ignoran paracon una puntuación extra antes de examen en algunos casos hasta de cuatro puntos que, sumado a la nota de examen obtienen en muchos casos una puntuación de nueve (con un cinco en el examen). O elcon otras comunidades de lengua cooficial, pueden tener 18 puntos si hablan su lengua, pero ellos pueden presentarse en cualquier comunidad con solo el idioma oficial del Estado —el español—. Igual de discriminatorio es en los titulares, interinos o laborales de cualquier Administración que obtienen 0,15 puntos por mes trabajado para optar a cualquier oposición. También aquellas personas que han obtenido más de una plaza en la Administración Pública son consideradas plazas a perpetuidad, cuando en la empresa privada las excedencias son por tiempo limitado por ley., o utilizarlos solo para optar a una categoría superior en el organismo donde se encuentre, dado que los opositores por libre para conseguir una buena nota deben estudiar meses o años y sacar un 10 para no quedar relegados a posiciones atrasadas con respecto a los titulares, interinos o laborales que se presentan a cualquier concurso-oposición.Todos sabemos quey llevan años trabajando en la Administración Pública; esa experiencia les sirve para opositar en cualquier organismo público diferente por la ventaja que poseen, mientras que los candidatos que se presentan de forma libre, en ocasiones, deben preparar oposiciones con temarios distintos para cada uno de ellos, sin puntos. Ocurre hoy en Universidades, como en la UCM, teniendo la desfachatez de presentar un examen con preguntas que no estaban en la convocatoria (con errores o repetidas), otras más propias de informáticos que de administrativos. También en Justicia, que convocan 7.512 plazas, de ellas 5.437 para interinos, norma impuesta, no ley, incumplen la Constitución y discriminatorio para la gran mayoría de opositores. Puntuando la realización de cursillos impartidos por UJRC, universidad envuelta en casos judiciales por mala praxis, con favores en titulaciones a personas concretas (sin presentarse), ¿ocurrirá lo mismo?Qué podemos esperar si jueces que fueron revocados por su cercanía al partido gobernante en el caso Gürtel han sido aupados al Supremo y serán los que juzguen a supuestos políticos corruptos al dejar de ser diputados o senadores, que seguirán siendo beneficiados por el suplicatorio a la Cámara por delitos cometidos durante el tiempo que ocupó en cargo público. Esta forma de actuar recuerda a la dictadura y sobre todo en los últimos meses de 1975, cuando cientos o miles de colaboracionistas y confidentes entraron en organismos de forma digital como porteros, bedeles, administrativos, conductores, en puestos intermedios o superiores; muchos se habrán jubilado, pero pudieron colocar a hijos y parientes de la misma forma, ahí siguen, son elpara poder controlar organismos a intereses particulares. En lugar de profesionales capacitados desean serviles caracoles, es decir personajillos besamanos y sumisos ante cualquier jefecillo a la orden de un mandamás político