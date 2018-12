Actualizar la democracia

César Moya Villasante

Como todo en esta vida, a veces hay que actualizar las aplicaciones y los modos de vida por motivos obvios de que todo cambia, hasta las ideas. Y ahora estamos asistiendo a situaciones que nos hacenen el mejor modo de convivencia descubierto, y el más justo quizá. Pero, como todo, el mal uso de esta hace necesaria una revisión de esta.Creo que latenía un buen funcionamiento cuando existía la política. Y con una derecha y una izquierda, en la mayoría, sensatas ambas, se llegaban a acuerdos casi siempre, adornados con gente que tenia un cierto nivel. Pero llegó el, que nada tiene que ver con el capitalismo, aunque haya gente que crea que es lo mismo. Sin embargo, se diferencian en algo muy importante., y la otra parte, el, creaba un contrapeso que hacia necesaria una democracia política en donde llegar a acuerdos que estaban sometidos a ese tope que subliminalmente existía en las mentes de quien lo practicaban. Pero el liberalismo que se creó con la destrucción del muro de Berlín quedó solo en el planeta y su poder era absoluto, con lo que se creó un, lo que genera que el egoísmo humano se desarrolle en plenitud. Con ello,, ya que se crea un poder absoluto en las manos de muy pocos. Aquellos que dicen generar riqueza a través de empresas que ejercen de árbitros económicos del mundo, a través de las, que es otro invento para crear temor en los países que puedan escaparse del único poder. Con ello, amenazan con una prima de riesgo que ellos ponen y quitan dependiendo quien sea el poder político del país. Si es de izquierda radical, se le oprime económicamente hasta hacerlo imposible como ya ocurrió en Grecia hace años. Si es de derechas, cuanto más extrema, mejor, se le admite en el club para hacer el trabajo sucio en su país generando ese miedo necesario para que el clima social no prospere. Puede que la sociedad Trump/Putin este creada adrede para dirigir en plenitud al mundo. Con la visión alerta de China que puede que no sea el momento de ponerse de un lado para disimular su todavía título de país comunista, con gran sonrojo del populacho. Pero ahí esta sin protagonismo político, porque le vale con el protagonismo productivo total del mundo. De momento.Eso ha creado una situación en Europa, principalmente, donde la democracia esta haciendo aguas por dos causas:a)dentro de la política quizá también por esa falta de práctica políticab)porque el presupuesto es cerrado y es el juguete con el que se amenaza a los paísesDéficit y deuda manejan todo. Y muy bien por aquellos que desean aumentar su capital en cantidades nauseabundas sin que nadie les ponga un tope con lo que a través de opas diversas se harán con la liquidez mundial si esto sigue así. Y no es muchos años.Por esto que escribo es necesario actualizar la democracia porque así no tiene valor. Loses un pasar el tiempo porque duran poco pero sus autores van viviendo de la política un tiempo mas prolongado que tal como está el panorama laboral ya es un valor.¿Qué habría que hacer paratan querida por una gran mayoría? Al existir muchosy convencidos que nada se puede hacer, los partidos poco a poco irán cambiándose por administradores, que ahora ya son los que gobiernan, aunque se tardará aún oficialmente por la inercia del sistema. Una solución leve para seguir con el funcionamiento clásico sería a través deque impusieran la solución mas justa a decisiones que ahora nunca se toman convirtiendo los parlamentos en meros espectáculos televisivos. Ese voto de calidad podría ser, en problemas de Estado, el presidente de la nación y con problemas menores en una mesa compuesta por los partidos que compusieran los parlamentos, pero con la obligación de dar un dictamen para solución final en un tiempo justo. Porque ahí esta el fracaso actual de una democracia que no produce decisiones, sino que se debate en enfrentamientos absurdos sin llegar a un final válido. Con lo quey demás zarandajas que para nada sirven pues no se llega a un final. Y eso cuando no se transmite el problema a la judicatura que aun eleva el problema a años interminables.Sé que no es fácil lo que escribo pero ahí lo dejo por si puede servir de debate a periodistas y juristas, no a políticos que lo pueden enredar más, para forzar una actualización de la democracia clásica que, de no hacer nada, puede ser sustituida por los que ya conocemos todos y que una gran mayoría no deseamos que vuelvan. Obviamente mis comentarios pueden ser solo un previo del debate pero habrá que debatir para resolver el problema de la falta de decisiones políticas. ¡Ah! y recobrando la política con leyes que pongan fin a un esperpento económico que ya he narrado antes. Ahí es nada.