Andalucía: una reflexión

José Ferrer Sánchez

José Ferrer Sánchez es socio de infoLibre

Ya todos conocemos el revolcón electoral en Andalucía, por lo que es hora de hacer una análisis tranquilo y con detenimiento, no carente de reflexión y cierta autocrítica. Procede ahora analizar el porqué; sinceramente, no creo que haya sido solo y exclusivamente por la, también hay que mirar la campaña que se ha hecho, quizás alejada de esos votantes, quizás por la falta de liderazgo que ilusione, quizás por cansancio después de tantos años, lo cierto es que la izquierda dividida obtiene peores resultados que la derecha dividida. Otros dicen que es el voto de los que están hartos, enfadados, aquí debo decir que el hartazgo, el cansancio, no nos puede hacer renunciar a nuestrosy abrir la puerta al “monstruo” y entregar las instituciones democráticas a aquellos que la quieren eliminar; es penoso como sociedad que renunciemos a nuestros valores y principios por ese hartazgo y cansancio; no obstante ya hay politólogos, sociólogos y analistas que nos van a decir hasta la saciedad las posibles razones de tal naufragio.Como resultado de esas elecciones surge un partido con mucha fuerza, Vox, un partido que se presenta a unas elecciones autonómicas, paradójicamente, pese aterritorialmente como indica nuestra Constitución, un contrasentido; que se autoproclama antifeminista, ¿no creen en la igualdad entre el hombre y la mujer?; que propugnan la derogación de la Ley de Violencia de Género, ¿no saben que están muriendo mujeres un día si y otro también por esa violencia sin sentido?; que quieren derogar la Ley de Memoria Histórica, etc. entre otras “lindezas”. Pero permítanme que haga hincapié en un aspecto que mina los valores de las sociedades avanzadas y democráticas, ese partido que califican de ultraderecha práctica unque mucha gente compra, especialmente contra los extranjeros, eso sí extranjeros pobres, refugiados, inmigrantes y contra los musulmanes entre otras minorías, cuyo único “pecado” es que son diferentes y quieren abrirse un futuro. He visto en estos días después de las elecciones andaluzas muchasante esas propuestas, el miedo alimenta el odio de la barbarie y no nos podemos permitir el lujo de tener miedo, es ahora cuando, en nuestros valores que han propiciado una sociedad tolerante, acogedora, diversa y plural, por supuesto no perfecta, y que algunos se quieren cargar. Es más: parece que a algunas formaciones políticas no les importa tocar poder aún con este partido involucionista, todo no vale ni en la vida ni en política.Yo creo que es ahora cuando, eso sí pacíficamente y con las herramientas que nos da un Estado democrático y de derecho, por el mantenimiento y conservación de esos principios democráticos y régimen de libertades que ha hecho que Andalucía, sí Andalucía y España tengan una democracia consolidada y unos servicios a niveles de otros países democráticos que nos ha permitido avanzar como sociedad a cotas inimaginables hace algunos años. No hay que tener miedo. Y permítanme que termine parafraseando a Platón: