A Miguel Hernández

Alfonso Jiménez

Publicada el 05/01/2019 a las 06:00 Actualizada el 04/01/2019 a las 12:50









Alfonso Jiménez es socio de info Libre

Vísperas de Reyes. Ninguna fecha me invita mejor a evocar la figura inconmensurable de Miguel Hernández, uno de los mejores poetas españoles de todos los tiempos, que, habiendo sido injustamente condenado tras la guerra civil, murió tuberculoso en la cárcel cuando sólo tenía 31 años.Por el cinco de enero, Y encontraba los díascada enero ponía que derriban las puertas,mi calzado cabrero mis abarcas vacías,a la ventana fría. mis abarcas desiertas.Por medio de este escueto comentario, quiero honrar a este grandioso poeta y reavivar una de las más bellas composiciones escritas en la lengua castellana: Las desiertas abarcas.Nunca tuve zapatos, Me vistió la pobreza,ni trajes, ni palabras; me lamió el cuerpo el ríosiempre tuve regatos, y del pie a la cabezasiempre penas y cabras. pasto fui del rocío.Espero que mis lectores amigos perdonen el atrevimiento de tratar de glosar con tanta austeridad verbal el poema de Miguel Hernández, pero no quiero que mis escasas dotes literarias sean una traba para rescatar del silencio los bellos versos del poeta-pastor.Por el cinco de enero, Y al andar la alborada,para el seis, yo quería removiendo las huertas,que fuera el mundo entero mis abarcas sin nada,una juguetería. mis abarcas desiertas.Quizás sea el momento de decir, eso sí, que nadie del mundo literario ha llegado a expresar con más lirismo, emoción y ternura el drama infantil que viven los niños pobres la Noche de Reyes.Ningún rey coronado Toda gente de trono,tuvo pie, tuvo gana toda gente de botaspara ver el calzado se rió con enconode mi pobre ventana. de mis abarcas rotas.Pero Miguel Hernández no se queda en el mero lirismo estético. Su alarido poético es también un grito desgarrado contra la injusticia social patente en toda su obra.Rabié de llanto, hastacubrir de sal mi piel,por un mundo de pastay unos hombres de miel.Esta noche, la noche del cinco, en todas las ciudades y rincones de España se consumará, un año más, la terrible injusticia que el poeta del pueblo y de la luz denuncia en sus versos: el derroche de unos, la abundancia de otros y la amarga carencia en los más desfavorecidos.Por el cinco de enero, Y hacia el seis, mis miradasde la majada mía hallaban en sus puertasmi calzado cabrero mis abarcas heladas,a la escarcha salía. mis abarcas desiertas.Lo repito. He glosado estos versos con dolor y temblor. Ha sido un atrevimiento que intento ocultar en mi propio pudor, pero tenía que hacerlo porque son incomparables y mucho menos conocidos de lo que merecen, ya que su obra fue injustamente silenciada durante muchos años. Que Miguel Hernández me perdone.