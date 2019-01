Carta abierta a Santiago Abascal

María Domínguez

Publicada el 15/01/2019 a las 06:00 Actualizada el 14/01/2019 a las 21:18

María Domínguez es socia de info Libre

Estimado paisano:Solo una cosa, parafraseando un famoso anuncio de la tele, te diré: “Llegas tarde, Matías”. Seguro que tú piensas que no, que este es tu momento, con el asunto de los inmigrantes, la crisis catalana, la corrupción. Pero el problema es que(con todos sus defectos, que tendremos que ir limando) pero hemos probado la libertad y esto es muy adictivo.y vamos a defendernos como podamos.Si tú usas malas artes y mentiras, nosotros te atacaremos con andanadas de realidad y la realidad es muy tozuda.y te ofreces a sacarnos de él, pero las personas un poquito mayores ya hemos estado en el infierno y no se parece a lo que tenemos ahora en nada.Llegas tarde, Santiago Abascal, gracias a estaque tenemos, hemos probado un trocito de la tarta y ¡queremos más! Puede que la tarta que hemos probado no sea una exquisitez, pero es tarta al fin y al cabo y ya iremos mejorando la receta., pero si a ti no te gusta, siempre puedes emigrar. Aunque no te lo aconsejo. Quédate, Santiago. Este es un gran país, es un pueblo estupendo; somos buena gente, trabajadora, lista, incluso divertida. Yo misma tengo en el salón de mi casa un cuadro de Hopper donde se ve a una mujer en una habitación de hotel, es de noche y está mirando lo que parece que es un horario de trenes; no sabe adónde quiere ir, pero ha salido de un sitio, al que no quiere volver... Lo tengo en mi salón para acordarme de que, por muy mal que esté,. Vuestro discurso produce en mí ese efecto; sé que por mal que estemos,... Quédate Santiago pero, pero sin ira, con alegría. Aquíde buena voluntad. Un abrazo.