En busca de la transversalidad perdida

Pablo Quirós Cendrero es socio de info Libre

Hace cuatro años, tras la irrupción de Podemos en la arena política de nuestro país, nos preguntábamos qué cambiaría con la aparición de la misma y si la dirección de la política española iba a tomar un camino diferente al establecido hasta ese momento. Parecía como si unos jóvenes con más descaro, actitud y aptitud, llegaran parasin complejo alguno, de manos de doctorados universitarios y seguidos por gente de menor edad, que a otras formaciones en la etapa democrática. Savia nueva y olor a fresco inundaba el marco político que se había convertido en algo tedioso y rutinario, consumado el hecho electoral de votar más en contra de algo, que a favor.Como si de un nuevo poder regenerador se tratase, el avance deal frente y el acercamiento global del espacio rural en sí. Gentes que decían ser distintas a todo lo anterior y parecían envejecer cualquier criterio señalado de forma coherente hasta entonces. Utilizaban un metalenguaje mezcla de desafío y de cansancio a lo dispuesto normativamente por todos, y llamaban a gentes de cualquier ideal, a sumarse en una nueva aventura política sin la contaminación de partidos y sistemas anteriores ya instaurados.Nos esforzamos por reconocer un nivel de compromiso, mayor que el que hasta entonces existía, sobre todo del sector de edad adulta temprana. Pero junto a ellos, también se acercaban posibles electores de más edad que mostraban ilusión y esperanza, ante unas nuevas formas de acción política. Hablábamos en aquel momento de que, para criticar con certeza si ese compromiso era también una moda, o se regía por una necesidad social y si de verdad respondía a unas nuevas generaciones, con mayor y mejor educación política.Pero teníamos dudas, el compromiso no tiene por qué formarse alrededor de nadie en especial. El compromiso no es un tipo que sigue una moda; está en un individuo que participa siempre que puede, sin que exista exigencia de nadie y si no participa, ejerce como mecanismo de control para con los demás. No es figurativo, es sumador y no se puede limitar a cumplir una función que se mida en un corto espacio de tiempo, y que tiene un relevo por parte de otro individuo igual al anterior. Eles para con la sociedad, sea cual sea el lugar en el que uno se haya en el espectro político. Y es difícil prescindir de los placeres y las comodidades que suele restar al individuo, que de verdad se compromete.Lase iniciaba y su desarrollo estaba todavía lejano en el tiempo. No podíamos constatar que se tratase de una nueva forma, cuando era sólo un conato que no alcanzaba siquiera a esbozar una silueta definida. Pero la mayoría de jóvenes decían que la vida asamblearia era el futuro de los partidos, aunque algunos intuíamos que harían falta un par de legislaturas, para ver si entender la democracia era algo tan trivial y se solidificaba, o si se diluía a medida que los nuevos grupos, formados al cobijo de movimientos sociales, se estandarizaban y cobraban el formato homogéneo de los que intentaban suceder.Flotando en ese ambiente perfumado de nuevas fragancias políticas, el “ni de izquierdas ni de derechas”, “ocupar la centralidad del tablero” y son los demás los que quieren ubicarnos y que nos movamos según sus reglas, aparecía como nube blanca de preciosas formas, majestuosa y deslumbrante la palabra, dejando obsoletas las formas imaginables recogidas hasta ese momento en el espectro político español.Nuevas indumentarias, bebés en las instituciones y besos en la boca. El cambio se iniciaba y algunos pensábamos que impregnarían de motivos nuevos a los antiguos grupos, sistematizando el acceder a los mismos y, posiblemente, cambiar la forma de escoger a los representantes del pueblo e incluso el sistema electoral. Pero hubo entonces que afianzarse, que mostrar si servían para algo, y esa prueba puso a punto la solidez de la estructura de los muchachos y muchachas del círculo morado, que, empezaron a difuminar lo de la transversalidad, como si de un mandato divino se tratase.Alcaldías en confluencias, purgas, congresos regeneradores y cada vez más ubicación aislante, amenazas, personalización y. Sólo puede quedar uno, decían los inmortales en la película, aunque nadie dijo que ese uno tuviera que ser el mejor. Quien mejor había dibujado esa nube que soñó con enriquecerse desde todos los confines electorales ha decidido entablar otro proyecto, viendo que los inmortales se extinguen. Rememorando otro éxito del cine, el que arguyó que “la hegemonía se mueve en la tensión entre el núcleo irradiador y la seducción de los sectores aliados”, está dispuesto a triunfar con: En busca de la transversalidad perdida.