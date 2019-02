Los sucesos de La Pañoleta

Natividad Pérez

Publicada el 01/02/2019 a las 06:00 Actualizada el 31/01/2019 a las 20:50

Natividad Pérez es socia de info Libre

Son las 14 horas del 19 de julio de 1936. Sobre una camilla en la sala de operaciones del hospital de Sanlúcar la Mayor se encuentra Andrés García Llanes. Un disparo recibido a corta distancia estando tendido decúbito prono, le ha atravesado el pulmón, el diafragma, el hígado y los intestinos provocando unaque le ha causado la muerte. En el mismo hospital está prestando declaración Joaquín Piedad Lorenzo. Presenta una herida por arma de fuego con orificio de entrada en la nalga derecha y salida por la región renal del lado contrario, le ha producido una perforación intestinal y le causara la muerte a las 6 de la mañana del día 21. Declara que, a última hora del día 18, una docena de camiones con unos quinientos hombres emprendieron marcha desde Río Tinto, Nerva y Valverde del Camino hacia Sevilla “con el propósito deconstituido en la sofocación de la sedición militar que se estaba produciendo en dicha capital”. Al llegar a La Pañoleta fueron tiroteados desde los dos lados de la carretera, él y su compañero muerto intentan regresar a su pueblo, les atienden en Camas y Espartinas y llegan hasta Sanlúcar la Mayor donde se ven obligados a quedarse en el hospital ante la gravedad de sus heridas. Al final del interrogatorio se hace constar que la gravedad de su estado no le permite firmar la declaración.En el Ayuntamiento de Camas ha muerto Francisco Salgado Mariano con quemaduras en distintas partes del cuerpo y fractura del temporal izquierdo, producida por metralla, que le causa la muerte. En La Pañoleta, tendidos en la carretera al lado de los vehículos abandonados, de un camión incendiado, en una zanja, ocho personas yacen inertes.que les han producidos destrozos orgánicos incompatibles con la vida. Domingo Pavón Fernández, Domingo Pachón, José Palma Pedrero, Cayetano Núñez Maestre y cuatro que no son identificados.El día 19 los juzgados de Sanlúcar la Mayor y el constituido en el Ayuntamiento de Camas inician las investigaciones sobre los heridos y fallecidos en sus términos municipales. Son estos juzgados los que se encargan del levantamiento de cadáveres, las autopsias, enterramientos y la toma de declaraciones. De las autopsias se desprende que los disparos que reciben los fallecidos que se encontraban de pie, proceden de los dos lados de la carretera y de una posición inferior, lo que indica que los que disparan están agazapados en los laterales del camino. El 24 de julio de 1936 el juzgado de Sanlúcar traslada el expediente al auditor de la segunda división orgánica en Sevilla por estar “declarado elen todo el territorio Nacional”, el día 29 el juzgado de instrucción número uno de Sevilla, al que había pasado el expediente de Camas, da traslado de éste al auditor.La Guardia Civil que les ha tendido laha detenido a 68 supervivientes que se tiraron de los vehículos y se refugiaron en las edificaciones próximas. Tres de ellos heridos, por balas o culetazos en la cabeza, ingresan en la enfermería de la prisión provincial, el resto ingresa en el vapor Cabo Carvoeiro, anclado en el muelle de Tablada, a las 15 horas. Los interrogatorios comienzan el siete de agosto y se prolongaran hasta el día 9. Se les pregunta por los sucesos de auto, si tenían conocimiento del movimiento iniciado en Sevilla y del bando publicado por la autoridad militar. El capitán de infantería Manuel Merchante Merchante, que actúa como juez, introduce en algunos interrogatorios información opuesta a la que están dando los interrogados o da como hechos probados lo que quiere que testifiquen llevándolos a la confusión o la contradicción. El número de vehículos intervenidos, las armas que portaban los detenidos, o el número de personas que participaron son algunos de los temas utilizados. No existe en el procedimientoen el que se aporte el número y tipo de armas y explosivos incautados. Sobre el número y tipo de vehículos sólo existe el informe del juzgado de Camas de la retirada de la carretera de La Pañoleta de cinco coches y una motocicleta y su posterior deposito en un garaje de la localidad. Tampoco existe referencia clara de qué hacía la guardia civil de Huelva que tiende la emboscada, al mando del comandante Haro, en Camas. El 19 de octubre de 1936 aparece en el BOE n.º 5 (Burgos 19/10/36) laa Gregorio Haro Lumbreras por Gonzalo Queipo de Llano, general jefe del Ejército del Sur. Los méritos que se alegan son:la noche del 18 de julio de 1936 al llegar a Sevilla al mando de una columna de guardias civiles y de asalto contraviniendo la orden de acompañar a la columna de civiles procedente de Rio Tinto, atacar a dicha columna la mañana del 19, intervenir en la ocupación del barrio de Triana y los pueblos de Utrera, Estepa y Aguadulce.El 14 de agosto de 1936 se traslada el secretario del tribunal, sargento de caballería Juan Becerra Gago, al Cabo Carvoeiro para la lectura de cargos a los encausados. El 29 de agosto se produce la vista y fallo del juicio sumarísimo por rebelión causa 95/36. Sesenta y siete son condenados a muerte, uno de los encausados no es condenado a muerte por tener 17 años.El 30 de agosto de 1936 el auditor da orden al general de la división de que el capitán jefe de regulares de Melilla y comandancia de la guardia civil forme seis pelotones de ejecución para cumplir las sentencias de muerte del juicio sumarísimo 95/36. Los seis pelotones estarán situados en: Macarena el número 1, Triana el número 2, Amate el 3, Ciudad Jardín el 4, Pañoleta números 5 y 6.El 31 de agosto de 1936 un, al alba, ciñe Sevilla. A las 5,30 horas en el barrio de Triana, calle Pagés del Corro, mueren fusilados Félix Chaves Carvajal, Bonifacio Delgado Gelado, Juan Silva Pérez, Félix González Chaves, Antonio Bonilla Demures, Julián Domínguez Ropero, Antonio Alonso Martínez, Emilio Gómez Sánchez, Daniel Gómez Esteban, Joaquín Guerrero Pérez, José Expósito Ruíz.A las 5:55 horas en las murallas de la Macarena mueren fusilados Isidoro Pérez Jiménez, José Carrillo Rico, José Ledo Castillo, Rafael Mosqueda Mongango, Antonio Vázquez González, Gregorio Fernández Márquez, José Caballero Duque, Isidoro Arroyo Pérez, José Salas Ramírez, Miguel Herrera Castaño, Manuel Rivera Alcarria.A las 6 horas en el barrio de Ciudad Jardín, camino de la Gran Plaza, mueren fusilados Francisco Clares Lobo, Antonio Corpas Andreu, Hilario Marín Vaya, José María Vasallo Rosario, Miguel López González, Doroteo Mejía Jiménez, Manuel Palomo Pérez, Carlos Roldan Maldonado, Antonio Gómez Mena, Demetrio Jara González, José Delgado Gelado.A las 6 horas en la Pañoleta mueren fusilados Gonzalo Gómez Jardon, José Manuel Carrero Rite, Miguel Gago Méndez, Manuel Rionegro Valderrábano, José Alonso González, Miguel Martín Huerta, José Moya Ramos, Manuel Moya Ramírez, Francisco Badillo Solís, Antonio Páez Moreno, Francisco Iglesias Pérez.A las 6,10 horas en la Pañoleta mueren fusilados Manuel Gil Núñez, Juan Carbonell Quintero, Manuel Romero Contrera, Juan Macía García, Matías Pérez Rodríguez, Juan Toscano Aquino, Manuel Iglesias Retamar, Tomas Cárdenas Rodríguez, Francisco Caster Rebollo, Juan Rodríguez Toscano, Juan Domínguez Gómez, Juan Rodríguez González.A las 6:10 horas en el barrio de Amate, en la iniciación de la carretera de Carmona, mueren fusilados Miguel Guerrero González, Juan Almaraz Vázquez, Juan Cano Vizcaíno, Diego Arrayas Díaz, José Arco Cruz, Domingo Miranda Ortiz, José Castillo Rodríguez, Ignacio Méndez Domínguez, Juan José Gómez Jiménez, Luis Marín Bermejo, Santiago Gago Álvarez.En todos los casos actúa unpara reconocer a los fusilados y certificar su muerte. Posteriormente son trasladados al cementerio de Sevilla y enterrados en la fosa común.En cuarenta minutos,; de ellos, 49 no han alcanzado los 30 años. Los fusilados más jóvenes tienen 19 años, el mayor 49. Hay trabajadores del campo, panaderos… y mineros.