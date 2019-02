Xano Ginés Altabella

Publicada el 05/02/2019 a las 06:00 Actualizada el 04/02/2019 a las 22:15





Xano Ginés Altabella es socio de info Libre __________Xano Ginés Altabella es socio de

La huelga es unpara demandar todos aquellos derechos que consideremos oportunos. La puesta en práctica de este derecho tiene, entre sus consecuencias, molestias que afectan al resto de ciudadanos como medida de presión para conseguir aquellos derechos por los que luchan. Como profesional de la sanidad, cuando he ejercido dicho derecho, he dejado de asistir a realizar mi actividad laboral, porque eso es lo que entiendo que se debe suspender estando de huelga, la actividad laboral.En los últimos días, venimos asistiendo al ejercicio de ese derecho de huelga por parte de los taxistas de Madrid y Barcelona, asistidos por compañeros de otras ciudades. Han dejado de prestar su actividad laboral, no sé si respetando loso no, además de colapsar con sus vehículos las principales vías de circulación de ambas ciudades e importantes rondas de acceso a las mismas (actitud bastante más censurable, no así el hecho de no prestar el servicio laboral, que es lo que se pretende con el ejercicio de huelga). Dado que hoy en día la mayoría de ciudadanos poseemos vehículos propio, me pregunto: ¿Queda abierta la veda para que cuando ejerzamos el derecho de huelga podamos