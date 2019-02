Ruido político y predisposición al nazismo

Vicente Montejano Conejero

Publicada el 13/02/2019 a las 06:00 Actualizada el 12/02/2019 a las 21:21





Vicente Montejano Conejero es socio de info Libre

¿Cómo se arregla el ruido político y esa predisposición de volver al nazismo?Considero que la solución pasa porque la gente disponga de, para lo cual es necesario que sepan que no se vive solo una vez sino 365 días al año, para ello hace faltapara lograr una, impidiendo que solo un 1% de la población disponga de todo lo que desee, en detrimento de una población mundial donde cada vez hay menos clase media y menos recursos. Hay que hacer que los que se dediquen a la política no sean botarates, al estilo de Trump, Macri, Bolsonaro, Salvini, Orban..., que hacen y deshacen a su antojo en una sociedad donde lo único que entienden como gobalización es la docilidad y tal como ocurre en la cinta Expreso de Medianoche, todos giren alrededor de aquello que se le dice u obliga.que impiden defenderse del capital o neoliberalismo impuesto. Hay muchas personas que están en política pero no para hacer política sino para crear otros eventos distintos a lo que es la propia política. No es el Grupo Bilderberg el que maneja este planeta, sino otro sistema silencioso quepara ellos desde el silencio montar la sociedad que desea. Mientras, la izquierda se desangra en juegos de tronos provocados por el ego de algunos y la derecha se une bajo los viejos valores de patria, iglesia y éxito. En pleno siglo XXI. Yo siempre dije que la historia no se repite sino que se caricaturiza. El pasado hoy hecho presente se ha hecho más inteligente y más perverso costando más detentar su maldad.De ahí que losno tienen el estereotipo de Franco, Hitler, Mussolini. No van a enterrar a nadie bajo cuneta o a matar a bocajarro, pues no dispondrán del gesto marcial de duros militares. Al revés, son individuos que hablan pausado que refieren todo aquello que una mayoría descontenta quiere oír, ante las desigualdades e injusticias que vienen produciéndose en general. Tal como aparecen estos apóstoles del bien, citan la bondad, la familia, las buenas costumbres, los valores religiosos y esa ética atávica impregnada seculam saeculorum.Todo aquello que no entone con esta versión patriótica y excluyente producirá pavor y mayor desafección política, surgiendo el nuevo Satán que tildará a los que no se rindan como "anticristos del mal", y serán entonces cuando muy pocos perciban que la historia no solo se está repitiendo, sino caricaturizando y ya será muy tarde para reaccionar. Dedico esta carta a uno de mis mejores amigos y directores del cine del mundo, que resulta que vive y reside en una ciudad envidiable, Buenos Aires. Un fuerte abrazo, Adolfo Aristarain.