Las mentiras del PP, de Ciudadanos y de Vox

Ximo Estal Lizondo

14/02/2019

Ximo Estal Lizondo es socio de info Libre

Por suerte para la democracia y para la convivencia la concentración del 10 de febrero en la Plaza de Colón en Madrid, convocada por lacon el propósito de crispar y dividir, fue un fracaso, pese a las irracionales, insensatas valoraciones de sus principales líderes y de sus portavoces que más que realidades han resultado ser. Todo fue una reunión dey de sus métodos represivos y carentes de democracia.Pero lo peor no es lo acontecido, más parecido a un circo que a una reivindicación, lo peor es quey utilizan a la gente para sus intereses partidistas y para ver que mienten sólo hace falta releer con tranquilidad elque los tres periodistas leyeron en representación de los partidos convocantes.Y podríamos empezar por el título:. No creo que sea unir España ir contra una parte del Estado español e incluso provocar la división y la crispación. Continuando con el manifiesto en las primeras líneas hablan de “cesiones”, de “secesión”. ¿Qué cesión? ¿Qué secesión? Cuando todo fue legal, elecciones libres en varias consultas. Y, ¿cómo vuelve a ver cesión, sino se ha concedido nada? Mentira y más mentira. Pero sigamos. Hablan de traición. ¿Traición a quiénes, no será a ellos, a sus intereses? ¿No han traicionado más ellos a la ciudadanía, provocando prevaricaciones, crisis, rescates bancarios, desahucios, privatizando la sanidad, la educación e incluso no cumpliendo leyes como la de la Memoria Histórica? Mentiras y más mentiras. Hablan de humillación en nuestra vida democrática. ¿Humillación?Humillación es ver cómo se burlan de los familias de los muertos que provoco el, hablando de "huesos".Humillación es ver cómo nos tratan de tontos queriendo hacernos ver que hay igualdad en la justicia y ver cómo sus casos dede recursos públicos quedan impunes.Humillación es ver cómo subvencionan y propician leyes como la, que recorta libertades, ley laboral que convierte al trabajador en un esclavo.Humillación es hacer creer a todos queson el enemigo público numero 1.Humillación es ver lo que piensan dey de la violencia de genero.Hablan de, cuando no creen en la Constitución y la utilizan solo para su beneficio y para recortar la libertad que da.Hablan dey solo ellos la recortan con leyes, discursos irracionales e insensatos y propuestas de cambio que la van a mermar volviendo a postulados del siglo pasado.Hablan dey solo ellos la rompen, con esta concentración, con sus declaraciones, con sus propuestas, con la idea de aplicar y eliminar, con el 155, la libertad del pueblo catalán.y son ellos y sus mentiras las que llevan a discriminar y provocar desigualdades. Mentiras y más mentiras.Manifiestan que defienden la igualdad. ¿Qué igualdad? La de ellos, puesto que. Pues no hay igualdad en la Justicia, ni en lo social, ni en lo económico e incluso podemos decir que en lo educativo pues quieren que la educación privada segregadora y clasista sea supremacista frente a la pública que es, como se demuestra, la única garante de la igualdad.Y hablan de no condicionar a los jueces ante el proceso a los independentistas. Otra mentira y van... Puesto ellos ya han condenado a los políticos que están presos, los han mantenido de forma ilegal en la cárcel e incluso ya los han condenado. ¿Eso no es condicionar a la Justicia? Y sólo por defender lo que las urnas dictaron.Por suerte , ese pueblo al que ellos dicen tanto amar y que solo quieren para utilizarlo, ya no cree en sus mentiras y, por eso, solo han podido reunir a unos miles de nostálgicos yque ya no nos creemos sus mentiras y que estamos, de sus insensateces y que queremos libertad y democracia. ¡Viva la libertad!