Andadura literaria

Sé que no soy escritor, ni tan siquiera poeta.Sencillamente, siempre he tenido esa necesidad de escribir (esto podría contestar a la pregunta que le hace Rainer Maria Rilke a uno de sus jóvenes poetas).Quiero escribir algo bueno.Pero no a la espera de un ulterior reconocimiento, sino para mi propia complacencia, paraTambién sé que para escribir bien, para escribir algo bueno es necesario leer mucho, pero mucho... Y además leer de todo, variado, para obtener impresiones desde todos los lados. Porque como en el resto de los mundillos, en este de la literatura y la poesía en particular, ni están todos los que son, ni por supuesto lo son (escritores) todos los que están. Es decir, hay gente escribiendo muy buena, totalmente desconocida. (Mi amigo G., me ha enseñado mucho sobre esto).Así que alejarse de las condecoraciones puede ser bueno para mí, al menos en esta etapa.Porque otra de las conclusiones tras llevar escribiendo unos cuantos años, es que esta no es una carrera por posicionarme entre los primeros puestos de ningún sitio.por estar en todas partes, y en ser reconocido y aplaudido...Esta es miY como en toda andadura, el caminar debe ser despacio al principio, para llegar lejos después.Y yo he querido correr desde el principio.Ya sé que sigo siendo ingenuo.Que me creo cosas que no soy.Que además,, de la que en realidad tienen, subiéndolas (yo solito) a pedestales, a los cuales es difícil alcanzar.Que me contradigo (benditas contradicciones que me hacen humanamente humano).Que. Lo sé. ¿Y qué le voy a hacer si a lo máximo que aspiro en esta Vida, es a la plenitud, a ser por fin y morir en la plenitud de mi ser? (Como diría Antoine de Saint-Exupèry).¡Ojo! Esto no quiere decir que me retire como un ermitaño a una casita en el bosque a(así estoy ya desde hace tiempo). Es comprensible que mi dedicación a la Vida diaria, no la soslaye, faltaría más (entonces sería una huida y no es el caso).Pero sí voy a procurar, a tratar de... estary mediático también. Y centrarme con verdadera pasión y entrega en el escribir.Es lo que necesito.Y quiero escribir algo bueno.Algo que como me ha dicho recientemente otro maestro Rafael Rufino Félix sea «inteligible» y a la postre quede para la posteridad.Aunque solo sean,