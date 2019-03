Socialismo y catalanismo

Publicada el 02/03/2019 a las 06:00 Actualizada el 01/03/2019 a las 20:21

Javier Paniagua es socio de info Libre

La estrategia del gobierno decon el problema catalán debe relacionarse con las distintas proyecciones históricas del catalanismo y las propuestas del PSOE para el encaje de éste en España. Desde la Conferencia Política de Granada (2013) el PSOE ha venido, sin concretar el modelo de federalismo. Hay muchos países que se denominan federales, pero resulta difícil asimilarlos a una conceptualización homogénea. Existen fuertes diferencias entre Alemania, EEUU, Canadá, México, Argentina, Brasil, Rusia, Suiza, Nigeria, Suiza, Sudáfrica, Australia o las Islas Comores y otros, aunque todos pretenden unaLa historia contemporánea de España ha suscitado suficientes debates sobre centralismo y descentralización que se concretaron en el carlismo/liberalismo, o republicanismo federal/republicanismo unitario, que continuaron con el nacimiento de los nacionalismos vasco y catalán (posteriormente el gallego y minoritariamente el valenciano). Estos movimientos también se diversificaron en distintas tendencias políticas: no fue lo mismo el catalanismo de la Lliga deque intentó incidir en la estructura del Estado español, que el de Esquerra Republicana deque se desentendió del Estado y optó, primero, por una confederación (“la república catalana dentro de la república federal española” como proclamó Companys en 1934) y después derivó a reclamar un Estado propio.Creían que la política española era irreformable y el único camino para una Cataluña, que consideraban industrial y moderna ante el estereotipo de una España dominada por élites agrarias,. Los socialistas del PSOE de Cataluña, con poca influencia ante el anarcosindicalismo, se dividieron y nació la Unió Socialista de Catalunya en 1923, con incorporaciones de republicanos y anarcosindicalistas, que asumió el catalanismo frente a un socialismo español unitarista, fundado en 1879, que consideraba reaccionarios los movimientos nacionalistas. Es un caso peculiar que donde se produjo la revolución industrial no existiera un partido socialista hegemónico como en otros países europeos. El peso del anarcosindicalismo en la clase obrera catalana se suele interpretar como el rechazo del Estado español, y en eso coincidiría con el catalanismo.La II República intentó solucionar el tema con el, que no pudo concretarse en su tramitación en Las Cortes por el levantamiento militar. También hubo una propuesta de elaborar un anteproyecto de estatuto en plena Guerra Civil en València, que tuvo un antecedente frustrado en 1932.En la Transición, la Constitución de 1978 abordó el temay con la configuración de 17 autonomías con características legales unificadas en su tramitación, aunque con diferencias políticas y de transferencias en Cataluña y Euskadi. El nacionalismo se hizo hegemónico en ambos territorios y permeabilizó, ya desde el franquismo, a los partidos clandestinos de izquierdas.Se configuró el PSC-PSOE en el que convivieron un socialismo histórico de élites sociales y académicas catalanas y un socialismo vinculado a las clases populares y medias, con fuerte componente de la emigración andaluza, murciana y extremeña. Desde 1980, el catalanismo ha ido penetrando en todos esos sectores y los dirigentes del PSC han asumido, a pesar de los debates y confrontaciones, la necesidad de dar una solución específica a Cataluña, por encima de la estructura vigente.lo intentó cony el nuevo, que acabó modificado en 14 artículos por el Tribunal Constitucional en 2010 ante la movilización y el recurso del PP. Después vino la desafección de la figura dey los casos de corrupción de CiU, la crisis económica de 2008, la financiación –el debate sobre lo que Cataluña aportaba y recibía del Estado–, la intensificación teórica del nacionalismo, la comparación con otros casos europeos y americanos (Chequia, Lituania, Letonia, Estonia, Escocia, Quebec, Eslovenia, Flandes, Ucrania, Kosovo, Macedonia…) y las tesis sociolingüísticas sobre el catalán y su implantación como lengua dominante.. Sánchezque ganó las primarias de 2014 en el PSOE, reivindicó el federalismo asimétrico para Cataluña que ha ido matizando, sin clarificarlo, desde su dimisión y posterior triunfo en las últimas primarias. Mientras, el PSC, con Iceta, perdía fuerza electoral y con una posición ambigua ha ido defendiendo la vía del acuerdo, sin especificar públicamente de qué manera se concretaba el mismo, pero aliado con Sánchez para intentar un nuevo Estatuto que represente una especificidad de Cataluña, es decir, un autonomismo asimétrico. Pero sin resolver la connivencia con otras fuerzas políticas españolas o con otros líderes del PSOE que no admiten diferencias fundamentales entre autonomías y reivindican