Cuadrilla de cobardes...

Antonio García

Publicada el 04/03/2019 a las 06:00 Actualizada el 02/03/2019 a las 12:38

Antonio García es socio de info Libre

Incompetentes, desahogados…¿PeroPero… ¿y en manos de quienes podemos volver a estar?Decía recientemente Almudena Grandes que “el fascismo está a las puertas del Congreso”, y añado yo que esa realidad nos debe concernir a todos quienes tememos y rechazamos tal posibilidad.Pero nada ni nadie cae del guindo y viene por generación espontánea.Las declaraciones de tres de los principales gestores de nuestro Gobierno, español se entiende, en los atribulados tiempos por los que se está celebrando el juicio del procés. Me refiero a los que eran: presidente del gobierno, Rajoy, vicepresidenta de ese gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y Zoido, ministro del Interior de ese mismo gobierno. Los tres, declarando en su calidad de testigos, han amagado con, dándose por poco a la ambigüedad porque no acaban de saber muy bien qué se les está obligando a recordar según qué.Como visto así para que el tal Rajoy no recuerde muy bien si habló mucho o poco con un tal Urkullu, presidente de Euskadi y que sí recuerda que actuó como intermediario o tal y que se reunió, con precisión de fecha, horario y duración, del asunto de haber intentado mediar para no abocar donde se ha abocado… aunque nadie haya disculpado a los gobernantes independentistas que “presuntamente” se saltaron la ley a la torera. Pero ni la vicepresidenta ni el presidente de España entonces eran capaces de concretar mucho.Lo mismo y a más respecto al flamante Zoido que, en cuanto a “operativos y dispositivos”, descargó la responsabilidad en los mandos que así lo decidiesen, porque a él, responsable o así de la cosa de Interior, “que le registraran”, porque,, él tampoco se dedicaba a esas cosas, y ni siquiera tuvo la bizarría de ponerse al frente de “sus hombres y mujeres” uniformados que dieron la cara ¿por él, por España?¡Vaya cuadrilla!¡Vaya sentido de Estado, de estos tipos… frente a la mesura y claridad del mencionado Urkullu que sí supo contestar con precisión, tras haber escuchado todos, corridos de vergüenza, que los “patriotas” del anterior Gobierno del PP se daban a andadas y escurrían el bulto, siquiera por sus propios subordinados, siquiera y sobre todo por quienes éramos sus “gobernados”.¡Valiente cuadrilla!