El juicio en el Supremo como educación cívica

Publicada el 06/04/2019

Jesús Pichel Martín es socio de info Libre

Las ideas y los objetivos del secesionismo catalán son claramente políticos y, por ello mismo, estánque fundamentan la Constitución. Cosa distinta son las acciones. Las ideas políticas no infringen la ley, pero, y sus autores, responsables.Para resolver el problema político no se ha podido o sabido encontrar la vía adecuada y ahí sigue, empantanado,y contaminando la vida política general. Tanto, que parece que ya no se distingue entre la ideología secesionista y los actos de los secesionistas.La presunta ilegalidad de algunos de esos actos ha llevado a detenciones, a cárcel preventiva —por las graves acusaciones de la Fiscalía, de la Abogacía del Estado y de la acusación particular— y, finalmente, a juicio público en el Tribunal Supremo a doce de los encausados.El juicio terminará como termine, resolviendo la legalidad o ilegalidad de los actos y sentenciando lo que corresponda. Peroexcitando aún más a los más airados secesionistas o a los españolistas más exaltados.Con buen criterio el juicio se está retransmitiendo en tiempo real y quien quiera puede verlo tanto en televisión como en prensa digital o en Internet. Acostumbrados por las películas a la teatralidad del sistema judicial estadounidense, se están pudiendo ver en este la realidad, la seriedad y el rigor del procedimiento, y las habilidades de quienes intervienen en él: acusados, testigos, abogados del Estado, de la acusación particular y defensores de los acusados, fiscales y los siete magistrados que integran el tribunal.. Y ni las instituciones, ni los partidos ni los medios están aprovechando para deslindar lo estrictamente ideológico de los actos presuntamente delictivos.