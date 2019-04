La eutanasia en 'A vivir', de Javier del Pino

Publicada el 10/04/2019 a las 06:00 Actualizada el 09/04/2019 a las 18:05

Domingo Sanz es socio de info Libre

En uno de los programas de radio más tristes y dignos que recuerdo, la mañana del 24 de marzo Javier del Pino se preguntaba por qué motivo, estando elen las campañas electorales. Más o menos así lo dijo. Inmediatamente después se me pasaron por la cabeza dos respuestas no tan distintas.La primera es que en este asuntopara las personas y que, por lo mismo, tantos huevos pisa a la hora de dar algún paso de los prohibidos por la cruel Iglesia Católica española, esa que tantos crímenes bendijo también en nuestro pasado reciente, confluye con la izquierda cuando gobierna, pues la eutanasia no deja de teñir los rincones de nuestro subconsciente con cierta sensación de fracaso, enlazando así con ese deseo de vida eterna a la que se apuntarían muchos ateos, y que a tantos alquimistas ha llevado de cabeza, en busca del elixir de la juventud eterna.Por tanto,. Eso sí, salvo que sirvan para derrotar a quien, por maldad o debilidad, las oculta. Ejemplo de lo segundo, que se lo pregunten a Zapatero, por lo muy caro que pagó el PSOE la incapacidad de reconocer que nos estaba alcanzando una crisis económica que era mundial en 2008, ante unos dirigentes del PP que responsabilizaban al Gobierno de España hasta del diluvio universal pero que, a su vez, fueron ejemplo cabal de lo primero, la mentira consciente que proclamaron entre los días 11 y 14 de marzo de 2004. Y pensando precisamente en lo políticamente incorrecto que es no dibujar el paraíso terrenal en los programas electorales, es cuando me ha venido la segunda respuesta, más personal.Es la que me duele cuando yo mismo, que no tengo la menor obligación de ser cínico ante el teclado, pues, entre otras cosas, no voy en ninguna candidatura, me resisto a defender que la legalización de la eutanasia, que es ante todo un, puede tener unos efectos económicos evidentemente positivos sobre la reducción del gasto público. Y ya metido en este fuego destructor, no terminaré sin antes denunciar a muchos líderes de derechas, esos que tan bien saben a lo que me refiero por lo muy liberales que se manifiestan cuando proclaman demagogias como la de que “el dinero está siempre mejor en los bolsillos de las personas que en los del Estado”. A veces dicen cosas que me hacen pensar que, si pudieran, volverían a quemar en las hogueras a cualquier alma caritativa de las que se la juegan para ayudar a dejar de sufrir a quien ya no es persona.Gracias a los retrógrados, cada cierto tiempo aparecen en los periódicos noticias sobre el gasto farmacéutico, y también otras de fallecidos hace años que siguen sobreviviendo en algunos ficheros de la Tesorería General de la Seguridad Social.No quiero terminar sin dejar constancia de que ese 80% al que se refería Javier del Pino me parece una prueba palpable de que vivimos en una, o por las conveniencias de su cuenta corriente, que no son capaces de abordar los problemas.No es, ni mucho menos, la eutanasia el único caso en el que se manifiesta la madurez colectiva, y también la valentía, pero de momento este debate sobre la vida y la muerte disfruta de la ventaja de que ningún gobierno se atreverá a enviarnos a los guardias de la porra, incluso aunque decidamos reclamarlo sacando las urnas a la calle.