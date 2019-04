¿A las urnas o al sofá?

Publicada el 24/04/2019 a las 06:00 Actualizada el 23/04/2019 a las 21:27

Ángel Lozano Heras es socio de info Libre

A pocos días de las elecciones del 28A, la mayoría de las encuestas demoscópicas indican que el PSOE de Pedro Sánchez tendría más fácil un pacto con Ciudadanos que con Podemos y nacionalistas. O dicho de otra manera,. Pero la volatilidad de esos sondeos de intención de voto es enorme y los resultados, por tanto, muy cambiantes. Serán unas votaciones muy inciertas. Hasta la derecha más radical (el trío Cs, PP y Vox) podría resucitar al modo de las elecciones andaluzas.Sobre todo para la izquierda, más allá de la socialdemocracia, la duda está en que el voto útil o inútil no les satisface del todo, y. La pluralidad de las opciones electorales se disparan en un batiburrillo de numerosos grupos políticos con matices apenas diferenciables de ideologías y de programas. Es el famoso cainismo de la izquierda y eso de mirarse continuamente su maravilloso ombligo.para esas cuestiones de los comicios electorales.Este presumible escoramiento de los socialistas hacia el centro-derecha, con Cs, es más creíble si las fuerzas de Unidas Podemos y otras afines flaquean y pierden muchos escaños, como pronostican.Primero Sánchez en su vorágine de compromisos, por ejemplo que se que blinden los acuerdos del Pacto de Toledo. Y cuando la izquierda le dice que eso no, que lo que debe blindar son unas pensiones públicas dignas con su IPC real y su sostenibilidad financiera, va y también lo promete.Con estas expectativas, muchísimos exvotantes socialistas que huyeron a Podemos entre el 2014 y 2016 por la pésima gestión anterior de Zapatero y Rubalcaba en la crisis económica, están aún. Y si es así lo harían con muchas dudas —y a regañadientes— porque también algunos dirigentes de Podemos les han decepcionado, bien sea por un cierto radicalismo inoperante, o ya sea por sus comportamientos autoritarios, caudillistas y centralistas.de los votos por su moderación y para que no llegue la involución. Y teme —por lo bajini— que la derecha tenga aún un considerable voto oculto.. Y lo hace arengando primero a los propios militantes convencidos para animarlos; luego a los indecisos para pedirles otra segunda oportunidad, y después a los críticos, desilusionados de él, y abstencionistas.También tenemos la elección de no votar, o sea, el abstencionismo. Entonces, ¿a las urnas o al sofá? Bastantes analistas políticos hablan de esaque ejercen muchísimos ciudadanos, una importante proporción de la población española, que deslegitima el actual régimen del bipartidismo y abriría un sistema constituyente de más libertad y más partidos. También hablan de que el abstencionismo es más propio de los jóvenes y de las barriadas de las grandes ciudades más pobres y de clase baja. Pero la opción abstencionista, militante, es la tradicional entre la izquierda más radical. Acusados estos de utópicos y serviles de la pureza de las políticas socioeconómicas, son considerados como ineptos para formar gobiernos estables. Ahora. Si no es así, nos viene el sopapo de la derecha trifálica con la rebaja de derechos y el acogotamiento del Estado del Bienestar.Nos recalcan hasta la saciedad que aprendamos de las elecciones de Andalucía y vayamos a votar, nada de abstención. Primera engañifa. ¿Y si votamos a unos y nada, no sale bien la cosa, o no pasan de 35 escaños para sumar? ¿O si se vota a los otros, ganan y se crecen arrogantes? Esto significa que a la primera de cambio nos la juegan, como de costumbre últimamente, y queSin embargo, dicen los entendidos, la izquierda debe votar en masa para que no llegue la derecha y sus demonios al Gobierno del país. Y nos aconsejan votar al "menos malo", pero esto no es de recibo. La fragmentación excesiva de partidos y de alternativas obligará seguramente a gobiernos de coalición. Y en este caso serán los dirigentes de los partidos, si no lo hace el Ibex35 y los poderes fácticos —no los militantes ni los ciudadanos— los que elijan o dimitan a gobiernos. ¿Es más racional o más emocional —más primitivo— votar que no hacerlo? Aclaremos que en democracia no hay votos útiles o votos del miedo.. Pero ¿se debe ejercer el voto como un acto de compromiso —deber cívico— apoyando al sistema que se ve amenazado por las acometidas y exabruptos de la derecha ultra?Vamos, que se nos exige como una servidumbre democrática el votar por ser miembros de la comunidad política.Pues eso, a quién votar. Pero,. Y el caso es que aún no sabemos si tendremos libre el sofá de casa ese fin de semana.