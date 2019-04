¿Debate o subasta?

Publicada el 25/04/2019 a las 06:00 Actualizada el 24/04/2019 a las 20:13

______________



Mario Diego es socio de info Libre

Lo que pienso del teatro electoral ofrecido por la “democracia” burguesa lo llevo diciendo y haciendo público desde hace años, así que no tenía la intención de volver sobre el tema hasta después del 28 de abril para comentar eventualmente los resultados., que ocupó los titulares durante una semana –después de haberlos consagrado, un día sí y otro también, a cualquier ocurrencia, por no decir chorrada, clamada ya sea por el PP, Vox o Ciudadanos– me ha incitado a comentar elque este ocasionó.Antes de comenzar, quisiera recordar a todos los medios y periodistas con alta apreciación de sí mismos, que el debate de TVE, como el de Atresmedia, no superó los diez millones de telespectadores. Con esto no quiero decir que la audiencia haya sido insignificante, lo que quiero decir es que siendo casi 37 millones de españoles llamados a votar el próximo 28 de abril. 27% del censo electoral, que yo sepa, es el 27% de españoles con derecho a voto quien ha seguido el debate, pero en ningún caso son “los” españoles.En cuanto al, al que algunos periodistas y tertulianos aludían, oponiendo el debate de TVE al de Atresmedia, es simplemente un falacia de periodistas engreídos, aunque me pese decirlo ya que leo y escucho con atención a algunas y a algunos de entre ellos. El “interés periodístico” del que hablan reside en los contratos publicitarios acaparados por la cadena en tales ocasiones, les guste o no les guste. El programa televisivo de Atresmedia, como el de los otros grandes grupos mediáticos privados, no consiste en interrumpir sus emisiones faro con páginas publicitarias, sino lo contrario:con alguna emisión faro o menos faro.Al fin y al cabo, no hay mal que por bien no venga, la celebración de los dos debates nos ha permitido constatar que. Un debate de verduleros puede permitir vender páginas publicitarias a precio de oro, pero en ningún caso permite –por mucho que lo digan toda clase de especialistas disecadores del debate antes y después del 23 de abril– vender eventualmente a un candidato. Es más, quizás obtengan el efecto contrario.Los medios miden el éxito o el fracaso de un debate o de una tertulia en términos de espectáculo, razón por la cual en su debate original Atresmedia había invitado a Vox; se equivocan.. ¿Por qué no haber invitado también a ERC, Bildu o PACMA, por ejemplo? Curioso, ¿no?Piense lo que piense nuestro autorizado microcosmo mediático y afines, lo interesante en este tipo de debates son los argumentos avanzados por unos u otros para explicar sus proposiciones y poder refutarlas o aceptarlas.Pero no hay que extrañarse, Atresmedia razona de idéntica manera tanto si se trata de debates, con lo cual aplican, con alguna variación, el mismo método para lo uno como para lo otro. Generalmente, en sus tertulias insertan dos o tres impresentables, cuyo objetivo consiste en crear el incidente con los otros tertulianos; incidente que será utilizado más tarde por la cadena como campaña publicitaria durante algunos días.En sí,. De hecho, solo bastaba observar la cara de Ana Pastor durante la pelea de gallos entre Sánchez, Casado y Rivera para discernir el interés que tal debate despertaba en su mente. No sé lo que le pasaba por ella en esos instantes, quizás lamentaba no haber animado el debate de TVE. Y, si tal es el caso, la comprendería sin reparo.