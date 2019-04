Y efectivamente, no pasaron

Publicada el 30/04/2019 a las 06:00 Actualizada el 29/04/2019 a las 19:50

Antonio García Gómez es socio de info Libre

Esta vez no pasaron,, sobreactuando para mal.Con el valor y la prudencia de quienes —esta vez sí, señor Casado y compinches—, madrugan y se parten el alma por los suyos y por los más vulnerables e indefensos,Porque el domingo ganaron,Contra el miedo inoculado hasta convertirlo en odio y supremacía de baratija., inoculados de momento los fantasmas del pasado más cutre e injusto, incluso por encima de banderas e himnos, a favor del respeto y la convivencia, precisamente, entre distintos.… Aunque cueste lo indecible, alejados de la radicalidad interesada y utilizada para odiar, porque los seres humanos, así tomados de uno en uno, somos mejores de lo que algunos líderes intentan dogmatizar. Contra una derecha, en fin, encajonada y sometida al odio racial de quienes se empeñan en no sonreír, en no comprender que muchos estamos a otras cosas, como por ejemplo a intentar convivir permitiéndonos sorprender incluso por aquellos que también tienen ideologías distintas a las de los otros, a favor de la reivindicación, firme, humana, capaz de ser ensambladas a pesar de las diferencias insalvables.Porquede enfrentarse a cada realidad propia y singular.Porque ya nos lo cantó Brassens, y Paco Ibáñez nos lo tradujo: Que la música militar no nos anima a levantarnos.Y, a pesar de todo y con ello, la vida sigue, el mundo también va, bélico, airado, hacia ¿el fin de ese mismo mundo?, a riesgo de ¿autodestruirse?Y así hoy se puede leer: “El gasto militar alcanza un máximo por el impulso de EEUU”, con un gasto militar, enorme negocio, que asciende un 4,6% más hasta llegar a 649.000 millones de dólares.