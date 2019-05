El "éxito" de las tres derechas

Publicada el 02/05/2019 a las 06:00 Actualizada el 01/05/2019 a las 16:23

Jesús Pichel Martín es socio de info Libre

La irrupción deha tenido, al menos, tres efectos relevantes: uno, que fragmentando el voto de la derechaal dar cobertura a los nostálgicos del franquismo que siempre han sido parte de su ADN y que ahora han aflorado; otro, que tantoque, radicalizando sus discursos, se han comportado como sus socios naturales; y el tercero, queespantados ante la posibilidad de que esa ultraderecha franquista, fascista y ultranacionalista formara parte explícita o implícita de un gobierno de derechas.El manifiesto leído en lael 10 de febrero pasado en la que se reunieron los tres partidos de la derecha, terminaba exigiendo “al presidente del Gobierno la convocatoria inmediata de elecciones generales para que todos los españoles puedan decidir su futuro”. El 4 de marzo efectivamente se convocaron y este 28 de abril efectivamente los españoles hemos decidido nuestro futuro mandando a la oposición, por separado o juntitos, a esos mismos tres partidos.Seguramente ha sido así porque los españoles —o sea, todos los electores que hemos ejercido nuestros derechos, no solo los de la plaza—. Ese discurso del nacionalismo españolista que, al contrario, no ha hecho sino excitar aún más a los nacionalismos “periféricos”: tanto el nacionalismo catalán como el vasco han ganado escaños, los primeros pasando de 17 a los 22 actuales; los segundos, de 7 a 10. En Cataluña, el trío de Colón se ha quedado en siete diputados —cinco Cs, uno PP, que pierde cinco, y uno Vox; en el País Vasco, dos tenía el PP y hoy no tienen nada. Un éxito, sin duda, de las tres derechas.Queda aún por ver el efecto que estos resultados tendrán en las municipales, autonómicas y europeas del 26 de mayo. Y queda aún saber qué gobierno se constituirá y con qué apoyos.