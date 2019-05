Con Iglesias, sí

Publicada el 05/05/2019 a las 06:00 Actualizada el 03/05/2019 a las 09:51

Gonzalo de Miguel Renedo es socio de info Libre

El PSOE de Pedro Sánchez ha ganado las elecciones de manera clara y limpia. Al mismo tiempo, la derecha democrática y autoproclamada constitucionalista, a lomos de la extrema derecha, ha sido. ¡Qué bien les ha estado! Ahora solo queda analizar el triunfo progresista de manera certera para obrar en consecuencia.Al margen de las interpretaciones calculadas de analistas de parte, mercados y demás personal interesado, me atraen más las reacciones naturales de quienes han aupado al partido socialista a la cima. En este sentido, me quiero centrar en la respuesta de la militancia socialista, la cual ya se mostró elocuente y contundente en la noche electoral.Ante la hipotética pregunta que rondaba la mente de todo el mundo —¿qué decimos al rey de la veleta naranja?— se contestó:Un poco como Aria Stark en Juego de Tronos y su ya legendario "¡Hoy, no!" Y es posible que mañana tampoco, no con un partido pseudoliberal que cambia de color a conveniencia, cual camaleón, ni con un pseudolíder que ni siquiera se digna a felicitar al rival que triunfa. Muchos pseudos para una formación adulta, que diría Gila.Por lo demás, y quizás me extralimito al interpretar el espíritu de un ente colectivo del que no formo parte, recuerdo que el otro canto coreado esa noche, junto al "no" sin paliativos a Rivera, era el de "sí se puede". Con ambos gritos, sedientos de cambio, y por aquello de que toda negación al contrario conlleva una afirmación implícita al contrario del contrario, (joder, parezco Sócrates),. Más claro, morado y con coletas.