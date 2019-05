Elecciones 2019 y 2016: España, Cataluña y Euskadi

Publicada el 06/05/2019 a las 06:00 Actualizada el 05/05/2019 a las 13:23

PSOE 28,68% 7.480.755 PP 16,7% 4.356.023 Ciudadanos 15,86% 4.136.600 Vox 10,26% 2.677.173 SUMA 71,5% 18.650.551

PSOE 22,63% 5.443.846 PP 30,01% 7.941.236 Ciudadanos 13,06% 3.141.570 Vox 0,2% 47.182 SUMA 65,9% 16.573.834

ERC 24,59% 1.015.355 JxCat 12,05% 492.638 ECP 14,81% 614.738 SUMA 51,45% 2.122.729

ERC 18,18% 632.234 CDC 13,9% 483.488 ECP 24,53% 853.102 SUMA 56,61% 1.968.824

PNV 31,05% 394.627 UP 17,57% 223.245 EH Bildu 16,7% 212.200 SUMA 65,32% 839.072

PNV 24,86% 287.014 UP 29,08% 335.704 EH Bildu 13,28% 153.389 SUMA 67,22% 776.107

2019 36.893.976 2016 36.518.100

2019 50,55% 2016 45,38%

2019 5.348.293 2016 5.519.882

2019 39,69% 2016 35,67%

2019 33,36% 2016 24,45%

2019 1.716.982 2016 1.783.378

2019 48,87% 2016 45,2%

2019 24,49% 2016 23,58%

Juan José Seoane es socio de info Libre .

Todas las elecciones generan cientos de posibles análisis parciales. Voy a realizar uno de ellos.Trato de ver qué ocurrió en 2016 y qué ha ocurrido en 2019, en el seno de esta(con, evidentemente, previo cambio constitucional), ajeno a los sentimientos —quizá mejor decir ajeno a las emociones— que los dos modelos de nacionalismo que en esas posturas subyacen.Considero, en primer lugar, que hay cuatro partidos (PSOE, PP, Ciudadanos y Vox) que se encuentran en ese bloque queEn segundo lugar, creo que. En Cataluña, ERC, JxCAT (y su antecesor) y En Comú Podem. En Euskadi, PNV, Unidas Podemos (antes Podemos) y Bildu.Los datos:y el número de votantes de los cuatro partidos son los siguientes:, los porcentajes y votantes fueron los siguientes:y el número de votantes de los partidos del otro bloque han sido los siguientes:los porcentajes y votos fueron los siguientes:los porcentajes y votos han sido los siguientes:porcentajes y votantes fueron los siguientes:El tercer cálculo lo voy a realizar sobre el número de electores que se han abstenido en relación con los que han votado con relación a cada unos de los dos bloques.de los cuatro partidos en relación con el censo:de votantes de los tres partidos:Porcentajes de los cuatro partidos:de votantes de los tres partidos:de los cuatro partidos:Soy consciente de que, en algunas, sino en todas, de las provincias de la España vaciada,, a fin de cerrar el camino a los tres de Colón. Pero soy incapaz de cuantificar ese número y no voy a especular.Otro elemento que se ha de comentar. En el número de censados totales se incluye tanto a los residentes como a los no residentes.de los no residentes. Hasta el punto de que de los posibles dos millones de no residentes la participación activa, es decir, los que votan, sean unos dos cientos mil. Pero tampoco puedo especular sobre ellos.El último cálculo numérico que se va a utilizar es el siguiente: Las variaciones que han existido entre las dos citas electorales.s obtuvieron un total de 16.573.834 votos. En 2019 obtuvieron 18.650.551. En números, un incremento de 2.076.717. En porcentaje, unen 2016 los tres partidos obtuvieron un total de 1.968.824 y en 2019 un total de 2.122.729. En números, un incremento de 153.903. En porcentaje,en 2016 los tres partidos obtuvieron un total de 776.107 y en 2019 un total de 839.072. En números, un incremento de 62.965. En porcentaje, unY, ahora, vamos a concretar cómo ha sido la evolución del voto en Cataluña y en Euskadi de los cuatro partidos.Enesos cuatro partidos obtuvieron un total 1.405.103 y en 2019 1.784,129. En números, un incremento de 379.026. En porcentaje, unEnesos cuatro partidos obtuvieron un total de 354.495 y en 2019 un total de 420.506. En números, un incremento de 65.911. En porcentaje,Después de tantos datos los que elijo como conclusión de este artículo son los siguientes:En Cataluña, entre los tres partidos (REC, PxCAT y ECP) obtuvieron un total, en 2016, de 1.968.824 votos y los cuatro partidos (PP, Cs, Vox y PSOE) 1.405.103. Ello supone una diferencia en número de 563.721. El reparto entre ambos grupos está en un 58,35% y un 41.65%.En 2019, el total es de 2.122.729 de los tres frente a un total de 1.784.121. Ello supone, en números, 338.608, El reparto en porcentajes es de un 54,33% y un 45,66%.En Euskadi los tres partidos (PNV, UP y Bildu) la suma ascendió en 2016 a 776.107 y los cuatro partidos (PSOE, PP, C y Vox) sumaron 354.495. La diferencia en número es de 421.612. En porcentajes la representación es un 68,64% y un 31,36%, En 2019 el total es de 839.072 entre los tres partidos y 420.506 entre los cuatro. En porcentaje un 66,61% y un 33,39%.La primera conclusión es que pese a que hay un incremento de votos respecto de la abstención los tres bloques (el español, el catalán y el vasco) han sido votados por más electores. Y, también, hay que indicar que el porcentaje de incremento es superior, en todos los casos, en el bloque español.La segunda conclusión es que los porcentajes, menos en Cataluña que en Euskadi, entre los no dialogantes intransigentes y los que reivindican el diálogo es muy notable. Los partidos no dispuestos al diálogo no pueden amprarse en la razón de la fuerza (número de votos a nivel estatal) y rechazar todo en base a ello.