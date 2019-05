Antología primaveral del 2019

Publicada el 07/05/2019 a las 06:00 Actualizada el 06/05/2019 a las 21:03

José María Barrionuevo Gil es socio de info Libre

nos decía, hace bastante tiempo, Juan Ramón Jiménez, sin saber lo que nos podría pasar cualquier día de estos. Porque estamos en primavera, porque ya hasta ha llovido fieramente, porque ya hasta ha salido el sol sin despeinarse, porque ya todas las flores han tenido que aguantarse las ganas y que pasara a mejor vida este invierno tan loco que hemos tenido: enero, tan “seco y helaero”, como siempre, y febrero, “buscando la sombra” corriendo, y en marzo, terriblemente “ventoso”, y en abril, febrilmente “lluvioso”, que “hacen mayo florido y hermoso”.Sin embargo, un amigo nuestro nos ha contado que, en un arriate de su casa, le floreció, premonitoriamente, el mismísimo sábado de reflexión preelectoral,Ahora, visto lo visto, las demás flores se asoman, modestamente unas e inmodestamente otras, para ver cómo se la maravillan para adornar el campo y arrastrar nuestros ojos y distraer nuestras miradas. Todas las flores, las chicas y las medianas y las grandes, no saben cómo llamarnos la atención. Es verdad que hay flores de todos los colores, aunque no todas con los mismos medios, con el mismo trabajo ni con el mismo esfuerzo ni con el mismo entusiasmo ni con la misma sinceridad. Todas, sin excepción,y así arrebatarnos nuestros propios e inquietos ojos y redomar nuestras cansadas y maltratadas conciencias.El campo político, ahora, una vez más, “se viste de una hermosura no usada” para ver si se nos van, enajenados, “nuestros ausentes ojos”, intentando asíLas ofertas y afrentas lucían en los escaparates y mostradores emocionales y ahora ya saben que es tiempo de distraernos otra vez, como si hubiera cambiado el género, y también el número, los tiempos y las personas, y también las voces; igualito, igualito que como se portan los verbos.Ante las nuevas ofertas habrá que estar nada pasivos y sí muy lúcidos.No queremos decir que estamos “escamaos”, porque las rosas no tienen escamas, pero sabemos ya, desde hace tiempo, queEso sí, estaremos muy atentos paraque sean difíciles de digerir y que nos puedan irritar nuestros estómagos y nuestras entrañas durante los tiempos futuros, porque de nada nos podrá servir soportar las náuseas.Europa no ha sido, visto lo visto en los últimos tiempos, buena compañera de viaje y habrá que remediar de alguna manera los estragos que nos ha obligado a tragar, porque habíamos elegido mal a nuestra embajada tan nacional y muy nacional. ¡Vaya jardín!Meridianamente y meridionalmente, aunque solo sea con la pequeña Portugal, crecida en estos últimos años, enmendándole la plana a Europa y no siguiendo sus dictatoriales dictados,que no nos está dando la talla de europeísmo que tanto nos ha ido pregonando.Las municipales y las autonómicas no deberán permitir tampoco que sigamosy sí alimentar los estómagos del personal que solo puede acercarse a votar, aunque no se le acerquen otros márgenes algo más amplios para poder seguir viviendo con la mínima holgura. Pero parece que al pueblo “ni flores”.Que no nos hablen de buena gestión, sabiendo que(regalando terrenos públicos a universidades privadas, o creando, de sopetón, varias universidades privadas aquellos mismos que decían que en España había demasiadas universidades, o construyendo fantasmáticas ciudades de la justicia...), porque ya podemos disfrutar de mercadillos medievales, para los que no se necesitan una buena y alta cultura, una esmerada y auténtica educación, una generosa ética comunitaria y, ni siquiera, un moderno y dudoso máster.