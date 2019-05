El 'outlet' de PP, Ciudadanos y Vox

Publicada el 10/05/2019 a las 06:00 Actualizada el 09/05/2019 a las 20:40

Vicente Montejano Conejero es socio de info Libre

, pues si de cien sólo uno de ellos contamina al colectivo, el ciudadano se fijará y generalizará por ese uno y olvidará a los noventa y nueve restantes honrados y honestos. De hecho, hay quienes se esfuerzan por hacer de la política una herramienta útil y noble para luchar contra la precariedad y cambiar sustancialmente las condiciones de vida de las personas y, por tanto, no caer en fango alguno.Sin embargo, las campañas electorales se ausentan de esos puntos veraces y sinceros necesarios que el contribuyente, indeciso o no, espera escuchar, implementándose durante quince días más esaque algunos candidatos emplean:y la de hacer creer que tienen el poder de emprender lo que el contrario supuestamente no está apto para realizar. Y en ese popurrí inarmónico se jalean entre duros y zafios insultos, fórmulas y recetas portentosas de 2x1 y 42x21.Tal como si hubiese un outlet abierto al público, partidos como. En esa política económica y presupuestaria el PP proclamó, entre otras, que bajaría cinco puntos el IRPF y tres puntos el Impuesto de Sociedades, queriendo además suprimir figuras tributarias como patrimonio, sucesiones y donaciones entre padres e hijos, al resto de la línea descendiente y entre cónyuges… Ciudadanos, otro tanto, deseando aumentar los incentivos fiscales a las startups innovadoras pero eximiéndolas de pagar impuestos los dos primeros años y desgravando a quienes compren sus acciones. Y sin más ambages, Vox defendió que las Pymes paguen el mismo tipo que las grandes empresas o que las sicav mantengan el tipo del uno por ciento y los fondos de pensiones la exención. Es decir,y que, según se observó el pasado 28 de abril, restó escucha al oído, ya desaprendido por tan descompensado glosario romo.En esa brevedad inherente del tiempo que nos toca vivir palpamos fuego y ceniza o fiebre y apatía, como secuelas unas de otras sin que el agua haya apagado a tiempo el incendio de los primeros ni el Paracetamol haya dado resultados óptimos de ánimo a los segundos. Por el contrario, en esa lucha vana de insultos y desmanes se ha producido una, con una tarea nunca emprendida aunque siempre anunciada como realizada.El resto de las fuerzas políticas tiene ahora elcon sus respectivos programas a fin de que la ciudadanía no repita el triste símil histórico de permanecer, con vida, pero en las cunetas.