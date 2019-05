Mañueco y su 'jarabe de pico'

Publicada el 17/05/2019 a las 06:00 Actualizada el 16/05/2019 a las 19:53



______________________



Ángel Lozano Heras es socio de info Libre

Un desencajado—aspirante a presidente de la Junta de Castilla y León—, muy prometedor y poco cumplidor, desapareció en combate tras el descalabro conservador del 28A. Pasados unos días se envalentó otra vez y volvió a las andadas, al desenfreno mitinero.. Que si un bono de transporte rural con tarifa plana. Luego se hacía una foto (por algo le apodan míster fotito) con un tractor amarillo y un buey. Después de comer proponía llenar Castilla y León de inversiones tecnológicas (130 millones) para garantizar (¿?) Internet y televisión. Que si va a dar otros 700 millones de euros para repoblación y para el emprendimiento de los jóvenes. Dice que creará un comisionado para defender el medio rural (¿de quién? ¿De ellos? ¿Del PP?). Virgencita, virgencita, dile a Fernández Mañueco que nos deje como estamos, que no nos toque. Un comisionado a lo mañueco, más bien es el problema. Y nos quiere llenar la autonomía con más de 7 millones de turistas extranjeros. ¡Hala, exagerado! ¡Alfonso, chico, no te vengas arriba!Se ha dicho ya muchas veces: si se hubieran cumplido una cuarta parte de sus compromisos y peroratas, Castilla y León sería, ahora, más próspera y con más vitalidad económica e industrial que la zona de Silicon Valley en la bahía norteamericana de San Francisco.. León, Zamora y Salamanca lideran la pérdida de población en términos absolutos, con 42.000, 30.000 y 18.000 personas menos, respectivamente, que hace 20 años. Y claro, el PP lleva aquí gobernando más de 32 años con mayorías absolutas, más los que ha estado en el Gobierno de la nación. Y qué ha hecho al respecto: "bla, bla, bla, blablabla"… Y, eso sí, mucho ofrecer para nada.. Esto lo conocemos muy bien desde Salamanca (ha sido alcalde dos legislaturas) por sus nefastos resultados: opacidad y autoritarismo en la gestión, y amiguismo a raudales.En el cóctel de burundanga que nos endosaron Mañueco y Casado para las generales del 28A había. Desenterraron del viejo arcón del Cid y de don Pelayo estandartes, banderolas, pulseritas rojigualdas, rosarios, abortos, himnos legionarios y falangistas, la unidad de España —una, grande y libre—, la aplicación del 155 nada más que tosan los independentistas catalanes... Que si Pedro Sánchez tiene pavor a perder su jet presidencial Falcon y las llaves del chalet gubernamental de la Moncloa. Que si el presidente socialista es un traidor, felón, golpista, okupa, ilegítimo etc. Así, con insultos, querían ganar las elecciones. También abrazaron a sus hermanos de Vox y le dieron el beso de la muerte, a la vez que les prometían ministerios y direcciones generales a tutiplén. Ahora vuelven al colegio electoral con esa pesada mochila de derechona trifálica, trifachita, pero quieren cambiar rápidamente cromos en el recreo justo antes de examinarse de las municipales del 26-M. Y claro, los compañeros de la clase no están para tonterías. Y entonces ya no se juntan con Vox y ahora les van a pedir o a quitar los cacahuetes y parte del bocata a Ciudadanos para disputarle el centro político.Qué va a decir el PP de su gobierno durante estos más de 30 años en la región Castilla y León. Nada.. Y ahora quieren venir con paparruchas a enredarnos que si son más de derechas o menos, que si quieren más Aznar y a Vox que a Herrera y Rajoy… Eso ya no nos vale ni nos interesa a los castellanoleoneses. Y, además, ¿qué nos importa? Por favor, que no nos intoxiquen más. En Salamanca y en Castilla y León necesitamos un impulso de cambio, de innovación y aire fresco, con ideas nuevas para la España vaciada, despoblada.. Es el el "jarabe de pico" de los funestos políticos que ya no le salva de su próxima derrota electoral. El 26-M, los conservadores van a sufrir otro sopapo por la ultraderecha, por el centro y por la izquierda.Pero Casado y Mañueco insisten una semana después de perder 71 parlamentarios, 74 senadores y más 4,3 millones de electores: “El PP está más fuerte que nunca”. Pues, ¡hala, a seguir así, ladrando y perdiendo escaños!Muestran ahora en el PP —de cara a las elecciones del 26M— su piel de cordero para evitar otra vez la fuga de votos hacia Cs, Vox y la abstención. Buscan, como mal menor,de la derechona trifachita. Pero intentan no meter mucho miedo para no movilizar más a la izquierda.Mañueco(PSOE, Unidas Podemos, IU, EQUO y otras marcas autonómicas). Estos vienen con gran ímpetu y fuerza para desbancar a un PP mendaz e ineficaz. Plantean un proyecto que lleve a un gobierno autonómico de progreso y de izquierda que “recupere el futuro y la decencia de nuestra región castellanoleonesa”.