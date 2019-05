La gestación subrogada y los límites morales del mercado

Publicada el 16/05/2019 a las 06:00 Actualizada el 15/05/2019 a las 13:52

Luisa Vicente es socia de info Libre

. Esta frase aparece en el contrato que suscriben las personas que contratan un vientre de alquiler a empresas muy bien posicionadas en Internet, queen países del tercer mundo o de Oriente Próximo.Monetizar la gestación de un bebé. La maternidad no puede ser una acción mercantil que la convierta en una práctica corruptora que la degrada.A esto se añade laque sufre la mujer al vender su vientre, puesto que la gestante no lo vende de manera voluntaria y libre, sino que lo hace empujada por su extrema pobreza en su país de origen: Ucrania, India, Rumanía etc.Una transacción comercial es justa cuando el que compra o el que vende no está coaccionado y las condiciones entre ellos son igualitarias, algo que no ocurre en los casos de la gestación subrogada, en su mayoría mujeres de países muy pobres, como he dicho antes. Estamos, pues, ante una industria que enriquece a, obteniendo a los 9 meses beneficios millonarios cuando entregan "el producto" (el bebé) que esos úteros han producido.La maternidad de una mujer debería ser intrínseca a su dignidad y a su desarrollo humano. Pagar a mujeres controladas y monitoreadas durante 270 días en granjas humanas. Moralmente es inaceptable.Tener un hijo no es un derecho, por tanto no entiendo que ante la voluntad de no aceptar los limites para concebirlo se recurra a la explotación de seres vulnerables. Estas mujeresa cambio de un poco de dinero para sobrevivir ellas y sus familias.Es irracional que en un momento en el que estamos luchando por la igualdad y los derechos de todas las mujeres aceptemos con toda normalidad que un comprador se adueñe de un vientre durante 9 meses.¿Sabemos realmente lo que queremos o estamos siendopor intereses macroeconómicos, políticos y modas aparentemente justas y sociales?Vender un vientre, como el que vende un ojo o un riñón para poder comer, no es vivir libremente, es esclavitud.