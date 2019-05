Un acto de rebeldía contra la lógica capitalista

Publicada el 19/05/2019 a las 06:00 Actualizada el 18/05/2019 a las 17:50

Rafael Santana es socio de info Libre

Me gusta tener cargados de frutas los árboles, para que así los pájaros puedan ir y venir cada vez que lo necesiten, a comer. Comodel rendimiento y el crecimiento perpetuos.Pero siempre habrá alguien que diga: ¿Pero hombre, como haces eso, queY mi respuesta siempre es: Me gusta tener cargados de frutas mis árboles. Me gusta contemplar el trasiego, que sobre todo al amanecer y al atardecer, a la hora del desayuno y de la cena, traen los pájaros con este árbol, que es como una bendición, que es como una casa donde guarecerse, que es una reserva, un aliento, un alto y un refugio en su camino.Es muy placentero contemplar cómo se van sucediendo a oleadas las urracas, los rabilargos, los mirlos y estorninos, también otros pájaros de menor tamaño, de los cuales no me sé ni su nombre o no se identificar y que tampoco quiero. Porque lo que yo quiero es dejar que este árbol, en concreto el olivo que tengo en mi jardín, se llene de aceitunas negras, que son cuando están más maduras, y cuando mejor les sienta a mis amigos los pájaros. Que saben que cuentan con un almuerzo seguro, o tal vez tan solo un aperitivo.. Solo ofrecido para los pájaros. Para que puedan anidar en su fronda, todo él, salvaje y desmelenado, sin podar siquiera. Un cobijo donde reparar sus alas o entregarse al acicate de plumas y picos. Una parada de ida y vuelta, donde tomarse un refrigerio, donde reponer fuerzas en el viaje. Donde enseñar a sus hijuelos, que ahora por primavera revolotean por los alrededores, a dar sus primeros vuelos y ya de paso, tomar un aperitivo.Es un acto de rebeldía.Dejar mi árbol cuajado de frutos, sin cosechar, sin recoger, solo ofrecido a los pájaros y a los visitantes forasteros que quieran repostar en sus despensas. Como una manera de ir contracorriente.Contra la corriente que impera y que nos marca el paso. Una manera de desobedecer, pacíficamente, amorosamente, a la lógica del capitalismo, que solo quiere obtener beneficio de la cosecha, cuanto más mejor.Y yo no quiero eso. Hago un acto de rebeldía, yNo a la especulación de(conservadora únicamente de sus propias prebendas de poder y su patrimonio amasado durante siglos).No al, al engaño continuado a través de las potentes plataformas mediáticas, televisiones, redes sociales, wasaps..., con el único afán de seguir enganchados al poder que ostentan en todos los ámbitos y a todos los niveles, de la sociedad, de los gobiernos, de los países, de la economía del mundo; de la cultura simplona y rampante que nos meten con calzador a cualquier hora del día y desde cualquier espacio o medio.Por eso me gusta tener cargado de frutas mis árboles. No solo para que puedan comer los míos, sino y sobre todo, para que puedan comer mis aves, mis pájaros vecinos y los que andan de paso, y todo aquel que quiera subir a sus ramas. Para que no se me olvide, que el ejercicio más importante de libertad, es el ejercicioy no a merced de donde me quieran llevar los "vientos dominantes".Aunque a veces hay que. (Pero ese es ya otro tema a tratar en otro escrito).Y por cierto, también será un acto de rebeldía. Si no queremos que, una vez más, retrocedamos en el tiempo, y no sólo en sentido figurado, a tiempos de vasallaje, de siervos y de esclavos, y de pueblo al servicio de sus amos, los amos del mundo, los amos del dinero, los amos de lo indecible.