Súplica a los alcaldes y alcaldesas de España

Javier Sánchez Herrera es socio de info Libre

Desde que me jubilé hace un año, he recorrido la España peninsular y debo decir que, en general,(palomas asilvestradas). Como todas las generalizaciones, esta también es injusta, pues hay alcaldes y alcaldesas que se han preocupado por mejorar sus pueblos y ciudades. Pero lo que más me ha disgustado ha sido la, que afean nuestro territorio y que ponen en peligro la vida y la salud de las personas.Da la sensación de que los ediles no quieren obligar a los propietarios de los edificios a cumplir sus obligaciones legales por temor a perder votos. Lo más sangrante de todo es que existe un agravio comparativo porque la inmensa mayoría de los propietarios cumple la legislación vigente al respecto. Pero. Cuando junto a su casa hay otra que se encuentra abandonada y en ruinas, que amenaza con derrumbarse, provocando daños muy serios en la suya, además de daños personales a su familia y a terceros que transitan por la calle, usted. Por interés propio, para empezar. Y no se autocalifique de chivato, porque si esa casa se cae sobre algún miembro de su familia, amigo o vecino, no se perdonará jamás haber pasado del tema.Con la falta de vivienda que hay en este hermoso país, la situación de abandono de tantos edificios es de una. Y un despilfarro. ¿Somos tan ricos en España como para permitirnos este derroche de recursos? Desde luego, cada vez que llego a un pueblo y veo tantos edificios en ruinas o manifiestamente abandonados, se me cae el alma a los pies. A mí me duele España y la imagen degradada que exhibimos ante el turismo es lamentable.. El sector de la construcción, especialmente en el subsector de la rehabilitación, podría emplear a muchos trabajadores cualificados que se encuentran en paro forzoso y muchas parejas jóvenes podrían tener acceso a una vivienda digna a un coste asequible.Por lo que dicen los expertos en construcción, el mercado actual de España se divide al 50% aproximadamente entre obra nueva y rehabilitación. Es una excelente noticia. Últimamente se habla de un nuevo concepto: arquitectura circular. Un edificio abandonado o en ruinas es basura. Si lo rehabilitamos, vuelve a ser algo útil para la sociedad. Es economía circular. Espero que los nuevos alcaldes y concejales se convenzan de que necesitamos