Jueces que desprecian a las víctimas

Publicada el 06/06/2019 a las 06:00 Actualizada el 05/06/2019 a las 19:23





El día 4 de junio de 2019 figurará en los libros de historia. Un fiscal del Supremo habló depara pedir muchos años de cárcel a los independentistas catalanes y, a continuación, otro de la misma Sala afirmó que la violencia delse sustanció en la zancadilla a Gutiérrez Mellado. Al mismo tiempo, los jueces de la Sección IV de la Sala III del mismo Tribunal, por unanimidad, decidierony en su auto afirmaron que “Franco fue jefe del Estado desde el 1 de octubre de 1936 hasta su fallecimiento”. Para terminar, y en nombre del Gobierno,porque el auto de la Sala III “no entra en el fondo del asunto”.Se confirma que, pero los hay que no disfrutan tanto abriéndoles las heridas a las víctimas del franquismo. No son los jueces de este tribunal. La ofensa es tal que los líderes demócratas que tienen que ver al rey para lo de la investidura deberían suspender sus visitas hasta que el Supremo retire de ese auto lo del “jefe de Estado”. Hace daño, divide, no respeta la historia y es innecesario para hacer cumplir la ley al Gobierno.Mientras escribo, en televisión citan a Juvenal, que nació el 1 de enero del año 50 después de Cristo. Dijo que “la ley perdona a los cuervos, pero maltrata a las palomas”.