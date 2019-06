¿Qué aporta Felipe VI?

Publicada el 11/06/2019 a las 06:00 Actualizada el 10/06/2019 a las 21:30





Marcelo de las Cuevas Batlle es socio de info Libre _____________________Marcelo de las Cuevas Batlle es socio de

Si reyes nefastos como Fernando VII, Isabel II o Alfonso XIII no nos han hecho formar criterio sobre lo, fijémonos en el actual monarca. Un hombre del todo fuera de la realidad,y que, como señaló este jueves Ruth Toledano, se ha desenmascarado a sí mismo con actuaciones como el discurso del 3-O (patético remedo del de su padre el 23-F) o su cabreo con el izado de la bandera.Tenemos a la primera (?) institución del Estado entre un muchacho bonachón que no se entera, una esposa maniática y obsesa y unas niñas recibiendo educación de ambos. Y, por si todo esto no fuera suficiente, yo me pregunto: ¿Y si la lista es Sofía y no Leonor?