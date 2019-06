Castilla y León, ¿la lista menos votada o la más trampeada?

Publicada el 15/06/2019 a las 06:00 Actualizada el 14/06/2019 a las 21:23

Luis Trudanca, el candidato del PSOE, fue el más votado en Castilla y León. Detrás de él, quedó el conservador Mañueco, y luego, Igea con los suyos de Ciudadanos.En Castilla y León. Era así hasta que apareció por la tierra castellanoleonesa cual cid campeador salvador de pacotilla de la moralidad política Francisco Igea. Hablaba, cacareaba, alardeaba de ser elde Castilla y León. También mantenía hasta hace pocos días sus "serias dudas sobre la voluntad real del PP para admitir el cambio y la regeneración que las urnas han solicitado". Y decía esto hasta que se le acercó Mañueco y le arreó un envite de órdago de padre y señor mío. Le abdujo; le llevó a las mieles de las componendas secretas entre bambalinas, a los carguitos y poltronas —y a las prebendas pecuniarias que llevan consigo—, a las suculentas mordidas en contrataciones y otros menesteres económicos.Y aquí se acabó la caballerosidad fingida de Igea.. Eso les pasa a los pánfilos que van a negociar con el PP, “una organización criminal, un sistema clientelar, aranero y corrupto”.Pero, ¿cómo es posible que en la izquierda haya todavía gente tan cándida que creía firmemente que Igea iba a doblegar los órdagos de Mañueco y compañía?Y mientras, Ciudadanos avanza en la consecución de gobiernos autonómicos, presidencias y vicepresidencias de parlamentos regionales, alcaldías, concejalías y direcciones generales. A veces Ciudadanos consigue acaparar estos cargos, en Madrid y en muchas ciudades y poblaciones de España,. Eso es lo que nos hicieron creer —inocentes de nosotros—. Nunca nadie ha visto esos resultados regenerativos impulsados por ellos. Ahora ha quedado solo en que ellos serán el trueque en los gobiernos en los que participen. ¡Y ya vale!En Castilla y León, Ciudadanos se enredó con el PP por la. La misma filosofía de la limitación de mandatos para los cargos públicos debería aplicarse a Mañueco, que ya lleva 8 años de alcalde de Salamanca, además de los que lleva en empleos públicos y del PP nacional y autonómico.En Castilla y León han pactado Ciudadanos y el PP. Sí, claro que pactaron con los imputados y/o condenados de la Gürtel, Enredadera, Eólica, Perla Negra, con los de las financiaciones ilegales... Llevan 32 años "regenerando" y cada día 500 jóvenes de Castilla y León se piran por falta de oportunidades y cientos de pueblos se despueblan y desertizan; se suprimen servicios esenciales como los centros de atención primaria, las guardias en los centros comarcales, los colegios, Internet no llega ... Un inoperante plan para retener talento; rácanos e impostados con el I+D+i e inacción en políticas sociales; abandono de la emigración y estancamiento de la economía. Este es elSu jefe nacional,. Al igual que el líder conservador Casado. Todo sea por alcanzar el poder a costa de lo que sea, incluso de la ética o del respeto a las convicciones que cualquier político tiene y defiende. Ninguno de los dos fue la lista más votada. Pero esa es la filosofía de Ciudadanos, su ADN político, que Igea se atrevió a cuestionar en Castilla y León al ver la más que posible imputación del líder de los conservadores en la región,Ahora, el Juzgado número 2 de Instrucción de Salamancade la denuncia por financiación ilegal del PP en Castilla y León, de presuntos delitos de extorsión y falsedad documental en el proceso de primarias del PP de 2017.Diario 16 ratifica que sus fuentes de información, provenientes de altos cargos del Partido Popular y testigos de los hechos denunciados, siguen confirmando la. El auto judicial admite pagos y firmas falsas; el juez no niega los hechos, bien sustentados, pero no los encuentra constitutivos de delito. Y eso que hay aún varios testigos que le han solicitado por escrito su intención de declarar para ratificar la querella del pucherazo. Equo está sopesando recurrir, por incoherencias, el auto del juez.Lo que Ciudadanos exigía a Mañueco es que hubiera un. Y que Igea, vicepresidente in pectore en las negociaciones pactadas, sería el presidente de Castilla y León de ser imputado Mañueco. Tiempo al tiempo.Pero ahora toda esa regeneración política ha quedado en agua de borrajas. Se le apoda ya a Igea como, abducido por los encantos de un pacato Mañueco que fue perdedor en las elecciones.Pues el líder castellanoleonés de Ciudadanos aprenderá bien(en Salamanca ya le sufrimos 8 años en Ayuntamiento y otros tantos en la Diputación).