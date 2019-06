Carta abierta al director editorial

Publicada el 28/06/2019 a las 06:00 Actualizada el 27/06/2019 a las 21:21

Santiago Ipiña y María Teresa Sánchez Morán son socios de info Libre

Algunos socios de este diario digital —cuyos alias aparecerán en la sección de comentarios siempre que así lo estimen oportuno— creemos que existe unaque tienen espacio fijo en las columnas de opinión. La idea para argumentar a favor de dicha creencia no es tanto la de comparar el número de columnistas pro-PSOE con el número de columnistas a favor de otras opciones políticas pues, simplemente, el número de estos últimos es cero. O expresado de otro modo, los columnistas que no muestran una tendencia socialdemócrata tampoco argumentan a favor de una opción política específica. EstoSin embargo, no estamos reclamando que aquellos columnistas con clara tendencia socialdemócrata dejen su columna semanal. La libertad de opinión quedaría en cuestión si así fuera. Lo que nos parece más equitativo esAl ignorar el proceso mediante el cual un articulista puede tener espacio fijo en este digital, no podemos aventurar sino soluciones que parten de esa ignorancia. Una de las cuales puede ser contactar y pedir la colaboración de columnistas que muestren dichas tendencias no socialdemócratas para, en la medida de lo posible,, por poner algunos ejemplos que también deberían considerar a los llamados independentistas o secesionistas.Nos parece que la riqueza del pensamiento humano es tan abundante que no puede ignorarse su heterogeneidad, incluso cuando está supeditada a intereses espurios como los económicos. Y también nos parece que en nombre de esa riqueza y la libertad para expresar cada uno su modelo social de convivencia, un diario digital como éste, libre e independiente, no puede permitirse que al menosAdmitiendo, obviamente, que nuestra percepción pueda ser errónea, nos gustaría se nos expusieran los argumentos que puedan poner en duda dicha percepción. Siempre en el convencimiento de que esta propuesta está en línea con la necesaria y deseada optimización de la calidad de